Республиканский молодёжный проект финишировал в Брестской крепости

Более 120 представителей молодежи Беларуси и России за 8 дней путешествия познакомились с 18 районами нашей страны, приобщились к культуре и традициям этих мест. На протяжении маршрута присоединялись к благотворительным, образовательным и спортивным акциям.

Виолетта Раковских, участница проекта (Россия): Нет никакого различия, кроме названия драников и дерунов, между нами. Убеждена, что мы братские народы и если мы будем всегда вместе мы сможем друг другу помогать. В Беларуси не только красиво, но и у вас очень талантливые ребята.

Константин Рулькевич, участник проекта:

Теперь после посещения этих заводов я совершенно по-другому буду смотреть на продукты. Меня как белоруса берет гордость за то, что я побывал на предприятиях, которые это изготавливают. С каким трепетом и аккуратностью, бережностью готовят продукты, это просто потрясающе.

Впервые в этом году у автопоезда появился свой лозунг («Время первых») к 30-летию института президентства.