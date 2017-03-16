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Министерство труда и соцзащиты предлагает ввести в Беларуси рыночную модель страхования от безработницы

16 марта 2017 14:24
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Новости Беларуси. Рыночная модель страхования от безработницы может быть внедрена в Беларуси.

Предложение инициирует Министерство труда и соцзащиты.

Таким образом, люди, потерявшие работу, смогут рассчитывать на высокое пособие в течение полугода.

Министерство труда и соцзащиты предлагает ввести в Беларуси рыночную модель страхования от безработницы-1

Размер выплат, как предполагается, составит 60% от среднего заработка на последнем рабочем месте. Предложения ведомства рассматриваются в правительстве.

Если инициатива будет одобрена, то  страхование от безработицы станет обязательным.

Однако получать пособие можно будет только в том случае, если человек зарегистрируется в службе занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Социальная помощь # Фотофакт

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