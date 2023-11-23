Стимулируют интерес к учёбе. Новые методы развития детей используют в дошкольном центре в Смолевичах

Их будущее расписано вплоть до 2035 года, с учетом современных тенденций, критериев и потребностей. Насколько востребованы города-спутники и почему все больше белорусов предпочитают небольшие населенные пункты? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Смолевичах появятся еще две школы и детский сад на 230 воспитанников. А буквально недавно свои двери распахнул дошкольный центр развития ребенка «Звездочка». 12 групп уже укомплектованы. В дошкольный центр прибыли семь молодых специалистов. За каждым закрепили опытного наставника, предусмотрены социальные гарантии и выплаты.

Алена Полуянова, воспитатель дошкольного центра развития ребенка «Звездочка»:

Я пришла сюда по распределению, мне понравился этот город. Сад очень понравился, все новое. Не жалею, что пошла работать сюда. На работу хочется идти. Детки тоже очень хорошие. Это мое, я хочу в этой сфере работать. «Дома сдаются с полной отделкой». Почему стоит рассмотреть жильё в городах-спутниках – подробности здесь.

Здесь есть уникальный центр эстетического развития в космическом стиле. Интерактивные столы, макеты в виде планет, а еще световая песочница. Для развития у малышей критического мышления и интеллектуальных способностей функционирует STEAM-центр. Здесь же воспитанники учатся коммуницировать друг с другом и работать в команде. Увлекательно проходят занятия и в музыкальном классе.