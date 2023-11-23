Смолевичи готовятся к новогодним праздникам. Как украсят город?

Их будущее расписано вплоть до 2035 года, с учетом современных тенденций, критериев и потребностей. Насколько востребованы города-спутники и почему все больше белорусы предпочитают небольшие населенные пункты? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вопрос по развитию транспортной инфраструктуры в Смолевичах пока остается открытым. После реконструкции автотрассы Смолевичи – Минск передвигаться из точки А в точку Б стало гораздо быстрее и безопаснее. В перспективе в городе-спутнике планируют организовать транспортный хаб, который ускорит транзитный пассажиропоток.

Стимулируют интерес к учебе. Новые методы развития детей используют в дошкольном центре в Смолевичах – подробности здесь.

Упор в Смолевичах и на внешний лоск. Чистоту и красоту города поддерживают круглогодично. Город благоухает. Близится и подготовка Смолевичей к новогодним праздникам.