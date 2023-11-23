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Смолевичи готовятся к новогодним праздникам. Как украсят город?

23 ноября 2023 15:11
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Их будущее расписано вплоть до 2035 года, с учетом современных тенденций, критериев и потребностей. Насколько востребованы города-спутники и почему все больше белорусы предпочитают небольшие населенные пункты? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Смолевичи готовятся к новогодним праздникам. Как украсят город?-1

Вопрос по развитию транспортной инфраструктуры в Смолевичах пока остается открытым. После реконструкции автотрассы Смолевичи – Минск передвигаться из точки А в точку Б стало гораздо быстрее и безопаснее. В перспективе в городе-спутнике планируют организовать транспортный хаб, который ускорит транзитный пассажиропоток.

Стимулируют интерес к учебе. Новые методы развития детей используют в дошкольном центре в Смолевичах – подробности здесь.

Упор в Смолевичах и на внешний лоск. Чистоту и красоту города поддерживают круглогодично. Город благоухает. Близится и подготовка Смолевичей к новогодним праздникам.

Смолевичи готовятся к новогодним праздникам. Как украсят город?-4

Эльвира Наконечная, мастер Смолевичского ЖКХ:
В парке очень красивая елка с игрушками, освещение, Дед Мороз, Снегурочка в натуральный рост. Освещение ночью красивое, каток. В центре города тоже ставится красивая ель. В этом году добавим что-то новое, город растет, надо увеличивать все.

Подробности в видео.

# Новый год # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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