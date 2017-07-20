Честно говоря, я в шоке: реакция минчан на желтый диван на остановке в Уручье

Новости Беларуси. Комфортабельно модернизировали одну из автобусных остановок возле станции метро Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Деревянную лавку заменил мягкий диван, а для большего уюта повесили шторы.
К слову, с утра на остановке был еще и столик, но к нашему приезду его не стало.
Тем не менее, минчанам идея понравилась.
Горожане:
Я, честно говоря, в шоке. Несомненно, мне хотелось сюда присесть, отдохнуть, вытянуть ножки. Конечно, все супер.
Красиво, но необычно.
Мне очень нравится. Но, конечно, по техническим характеристикам не подходит: весьма высокий, и его замызгают.
Очень необычно и приятно просто сидеть.
Фотофакт: в Минске на остановке общественного транспорта установили диван желтого цвета