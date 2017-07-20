Честно говоря, я в шоке: реакция минчан на желтый диван на остановке в Уручье

Тем не менее, минчанам идея понравилась.

К слову, с утра на остановке был еще и столик, но к нашему приезду его не стало.

Деревянную лавку заменил мягкий диван, а для большего уюта повесили шторы.

Новости Беларуси. Комфортабельно модернизировали одну из автобусных остановок возле станции метро Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Я, честно говоря, в шоке. Несомненно, мне хотелось сюда присесть, отдохнуть, вытянуть ножки. Конечно, все супер.

Красиво, но необычно.

Мне очень нравится. Но, конечно, по техническим характеристикам не подходит: весьма высокий, и его замызгают.

Очень необычно и приятно просто сидеть.