Подать документы на бюджет медколледжей можно до 9 августа, на платное – до 16

Чтобы поступить на «Сестринское дело» либо «Фармацию» нужно сдать биологию и русский или белорусский язык. Документы принимают как на бюджетную, так и на платную формы обучения.

В 2017 году для абитуриентов введено централизованное тестирование на две специальности из трех.

Новости Беларуси. В столице стартовала приемная компания в медицинские колледжи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Крупенченков, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

Эта профессия очень нужная не только в плане помощи другим, она очень полезная и для себя. Ты всегда можешь прийти на помощь любому человеку, который нуждается в ней.

Организацией занимаются волонтеры.

Они подготавливали аудитории для приема документов и теперь помогают абитуриентом правильно написать заявления.