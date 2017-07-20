Подать документы на бюджет медколледжей можно до 9 августа, на платное – до 16
Новости Беларуси. В столице стартовала приемная компания в медицинские колледжи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2017 году для абитуриентов введено централизованное тестирование на две специальности из трех.
Чтобы поступить на «Сестринское дело» либо «Фармацию» нужно сдать биологию и русский или белорусский язык. Документы принимают как на бюджетную, так и на платную формы обучения.
Владимир Крупенченков, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
Эта профессия очень нужная не только в плане помощи другим, она очень полезная и для себя. Ты всегда можешь прийти на помощь любому человеку, который нуждается в ней.
Организацией занимаются волонтеры.
Они подготавливали аудитории для приема документов и теперь помогают абитуриентом правильно написать заявления.
Елена Тиханюк, абитуриентка:
Я поступаю на «Лечебное дело». Это очень интересно.
Я увлекаюсь биологией, химией.
Диана Жут, абитуриентка:
Я хочу поступать на медсестру. Хочу помогать людям.
Будущим медикам подать документы на бюджетную форму обучения можно до 9 августа, на платную – до 16.