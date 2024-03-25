В МВД рассказали о самых частых правонарушениях на каникулах

Весенние каникулы начались у школьников. В МВД напоминают, что в этот период подростки могут проводить время без присмотра, а это увеличивает риск травматизма и трагических происшествий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кражи, распитие спиртного и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых – это самые частые правонарушения на каникулах. Отмечается также наибольший интерес злоумышленников к вовлечению детей в преступления, в том числе распространение наркотиков.

Василий Демидович, заместитель начальника отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Чтобы каникулы не были омрачены трагедиями, каждый родитель должен найти время объяснит своему ребенку правила поведения на улице, при катании на велосипеде, самокате или роликах. Важно рассказать подросткам о последствиях совершения противоправных действий. Помните: дети, оставленные без контроля взрослых, ввиду любознательности и недостатка жизненного опыта могут попасть в самые неблагоприятные ситуации. Наша общая задача – не допустить этого.

Во время каникул увеличивается и число несчастных случаев, связанных с нарушением правил дорожного движения. ГАИ просит родителей усилить контроль за детьми.