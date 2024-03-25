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Диетологи не рекомендуют отказываться от перекусов. Рассказываем несколько полезных вариантов

25 марта 2024 08:42
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В режиме нехватки времени мы забываем о самом главном – нашем питании. Для многих перекусы стали неотъемлемой частью дня, но как правильно подобрать продукты, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?

Диетологи не рекомендуют отказываться от перекусов. Рассказываем несколько полезных вариантов-1

Светлана Чернушевич, диетолог:
Перекусы – не самый обязательный прием пищи. Это такой прием, который позволяет человеку подходить к основным приемам пищи. Это касается больше обеда и ужина, с менее сильным чувством голода, если бы это было без перекусов. И таким образом мы избегаем переедания собственно в эти основные приемы пищи. Потому что, когда человек слишком сильно голоден, он вообще не заморачивается о том, сколько он кладет в тарелку, чего он туда кладет.

Категорично отказываться от перекусов диетологи не рекомендуют. Особенно, если вы решили резко изменить режим питания. Просто планируйте перекусы так же, как и основные приемы пищи. Выбирая с вечера то, что будете брать с собой.

Диетологи не рекомендуют отказываться от перекусов. Рассказываем несколько полезных вариантов-4

Юлия Саковская, нутрициолог:
Как источник полезного перекуса мы можем рассмотреть яйца, сыр, овощи, фрукты, ягоды, но к фруктам и ягодам я рекомендую добавлять сыр, чтобы была сытость.

Нутрициолог показала пошаговый рецепт полезного салата для перекуса. Смотрите в видео.

# Здоровое питание # общество # Светлана Чернушевич

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