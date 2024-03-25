Диетологи не рекомендуют отказываться от перекусов. Рассказываем несколько полезных вариантов

В режиме нехватки времени мы забываем о самом главном – нашем питании. Для многих перекусы стали неотъемлемой частью дня, но как правильно подобрать продукты, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Перекусы – не самый обязательный прием пищи. Это такой прием, который позволяет человеку подходить к основным приемам пищи. Это касается больше обеда и ужина, с менее сильным чувством голода, если бы это было без перекусов. И таким образом мы избегаем переедания собственно в эти основные приемы пищи. Потому что, когда человек слишком сильно голоден, он вообще не заморачивается о том, сколько он кладет в тарелку, чего он туда кладет.

Категорично отказываться от перекусов диетологи не рекомендуют. Особенно, если вы решили резко изменить режим питания. Просто планируйте перекусы так же, как и основные приемы пищи. Выбирая с вечера то, что будете брать с собой.