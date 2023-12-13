Колка дров, покупка продуктов, уборка снега. Вот как в Беларуси помогают одиноким пенсионерам

В частном доме хорошо сидеть у жарко натопленной печи, пить чай с блинами. Но для одиноких стариков, разменявших восьмой десяток, холодные месяцы превращаются в настоящую проблему. Набрать воды из колодца, принести дров, дойти по сугробам к магазину или в аптеку – это настоящие испытания. Когда о стариках некогда позаботиться, на помощь приходят неравнодушные. В Беларуси продолжается «Эстафета добра».
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе сердце».
Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:
Наша акция «Эстафета добра» – это специфический подпроект большой благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям». Это акция круглогодичная. Осенью мы помогаем доставить сельхозпродукцию. Когда был коронавирус, мы оказывали доставку продуктов и медпрепаратов. Сейчас с активистами волонтерского движения помогаем очистить придомовые территории от снега, выполнить заявки по походу в магазин. Работаем мы вместе с центрами территориального обслуживания.
Подробности в видео.