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Колка дров, покупка продуктов, уборка снега. Вот как в Беларуси помогают одиноким пенсионерам

13 декабря 2023 09:58
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В частном доме хорошо сидеть у жарко натопленной печи, пить чай с блинами. Но для одиноких стариков, разменявших восьмой десяток, холодные месяцы превращаются в настоящую проблему. Набрать воды из колодца, принести дров, дойти по сугробам к магазину или в аптеку – это настоящие испытания. Когда о стариках некогда позаботиться, на помощь приходят неравнодушные. В Беларуси продолжается «Эстафета добра».

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе сердце».

Колка дров, покупка продуктов, уборка снега. Вот как в Беларуси помогают одиноким пенсионерам-1

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:
Наша акция «Эстафета добра» – это специфический подпроект большой благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям». Это акция круглогодичная. Осенью мы помогаем доставить сельхозпродукцию. Когда был коронавирус, мы оказывали доставку продуктов и медпрепаратов. Сейчас с активистами волонтерского движения помогаем очистить придомовые территории от снега, выполнить заявки по походу в магазин. Работаем мы вместе с центрами территориального обслуживания.

Подробности в видео.

# Благотворительная акция # общество # Александра Гончарова # Дмитрий Потапович # Юрий Царёв # Александра Каштанова

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