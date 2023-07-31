Количество поступивших в Мингорисполком обращений сократилось на 5%. Какие вопросы волнуют граждан?

Новости Беларуси. Количество поступивших в Мингорисполком обращений сократилось на 5 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основном преобладают вопросы жилищно-коммунального хозяйства – они составляют четверть от общего количества. Также часто поднимались темы землепользования и строительства. Это связано с изменениями в законодательстве. Популярны у горожан вопросы торговли и бытового обслуживания. Всего с начала года в Мингорисполком обратились около пяти тысяч граждан и юридических лиц.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Тенденция по сокращению обращений наблюдается по всем сферам жизнедеятельности. Рассмотрение обращений установлено Законом Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц». Сроки рассмотрения обращений, не требующих дополнительного изучения и проверки, – 15 дней. Обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – месячный срок. Но руководством города ставится задача для администрации районов – те обращения, которые не требуют дополнительного финансирования, должны решаться безотлагательно и системно.