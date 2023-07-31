«В школу с добрым сердцем». Как помочь маленьким белорусам подготовиться к новому учебному году?

Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами. Уже через месяц школьный звонок позовет за парты тысячи мальчиков и девочек. Август традиционно – самая горячая пора подготовки ко Дню знаний и время ежегодной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стартует уже завтра, 1 августа.