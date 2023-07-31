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«В школу с добрым сердцем». Как помочь маленьким белорусам подготовиться к новому учебному году?

31 июля 2023 13:27
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Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами. Уже через месяц школьный звонок позовет за парты тысячи мальчиков и девочек. Август традиционно – самая горячая пора подготовки ко Дню знаний и время ежегодной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стартует уже завтра, 1 августа.

«В школу с добрым сердцем». Как помочь маленьким белорусам подготовиться к новому учебному году?-1

Поучаствовать в проекте могут все желающие: пункты сбора канцелярских принадлежностей, одежды, обуви откроются в торговых центрах и магазинах. Каждый сможет помочь ребятам из малообеспеченных, многодетных семей, домов-интернатов и получить все необходимое для учебы.

«В школу с добрым сердцем». Как помочь маленьким белорусам подготовиться к новому учебному году?-4

Также волонтеры Белорусского союза молодежи организуют концерты, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей – всего запланировано более 220 активностей.

Продлится акция до 5 сентября.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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