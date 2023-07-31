Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе

Почти 20 лет назад Андрей Петровский сменил столичную прописку на деревенскую. До переезда в сельскую местность занимался строительством – возводил в разных уголках Беларуси станции по обезжелезиванию воды. Теперь все свободное время посвящает ремесленничеству: делает предметы интерьера из дерева и веломобили.

Андрей Петровский:

Начиналось все с того, что наша школа находятся в трех километрах от дома. И ребенка отвезти, завезти, допустим, если сломалась машина в непогоду и так далее, уже на велосипеде не получится. Поэтому у меня возникла мысль. Первый веломобиль был сделан именно для такой цели, чтобы сына можно было завезти в школу и привезти назад. Чтобы, когда ему 14 лет исполнится, он мог бы ездить сам.