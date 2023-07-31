Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе
Новости Беларуси. Житель Узденского района создает необычный транспорт. Вместе с сыном собирает веломобили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В коллекции уже четыре модели. Создание одного такого «кара» занимает почти месяц.
Как проходит процесс сборки экотранспорта, увидела наш корреспондент Мария Царикевич.
Почти 20 лет назад Андрей Петровский сменил столичную прописку на деревенскую. До переезда в сельскую местность занимался строительством – возводил в разных уголках Беларуси станции по обезжелезиванию воды. Теперь все свободное время посвящает ремесленничеству: делает предметы интерьера из дерева и веломобили.
Андрей Петровский:
Начиналось все с того, что наша школа находятся в трех километрах от дома. И ребенка отвезти, завезти, допустим, если сломалась машина в непогоду и так далее, уже на велосипеде не получится. Поэтому у меня возникла мысль. Первый веломобиль был сделан именно для такой цели, чтобы сына можно было завезти в школу и привезти назад. Чтобы, когда ему 14 лет исполнится, он мог бы ездить сам.
Такой аппарат – что-то среднее между велосипедом, скутером и автомобилем. Перед сборкой всегда делается чертеж. За три года Андрей сделал четыре модели.
Подробнее в видео.