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Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе

31 июля 2023 13:54
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Новости Беларуси. Житель Узденского района создает необычный транспорт. Вместе с сыном собирает веломобили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В коллекции уже четыре модели. Создание одного такого «кара» занимает почти месяц.

Как проходит процесс сборки экотранспорта, увидела наш корреспондент Мария Царикевич.

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе-1

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе-3

Почти 20 лет назад Андрей Петровский сменил столичную прописку на деревенскую. До переезда в сельскую местность занимался строительством – возводил в разных уголках Беларуси станции по обезжелезиванию воды. Теперь все свободное время посвящает ремесленничеству: делает предметы интерьера из дерева и веломобили.

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе-6

Андрей Петровский:
Начиналось все с того, что наша школа находятся в трех километрах от дома. И ребенка отвезти, завезти, допустим, если сломалась машина в непогоду и так далее, уже на велосипеде не получится. Поэтому у меня возникла мысль. Первый веломобиль был сделан именно для такой цели, чтобы сына можно было завезти в школу и привезти назад. Чтобы, когда ему 14 лет исполнится, он мог бы ездить сам.

Белорусский Tesla Cybertruck – мужчина из Узды собирает необычные веломобили у себя во дворе-9

Такой аппарат – что-то среднее между велосипедом, скутером и автомобилем. Перед сборкой всегда делается чертеж. За три года Андрей сделал четыре модели.

Подробнее в видео.

# Необычный транспорт # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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