Чемоданова: «Концепция интересная, это впервые». В Минске обсудили закон о народном ополчении

Новости Беларуси. Общегородской день информирования прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встрече представителям трудовых коллективов Минска детально разъяснили, как будет действовать в стране народное ополчение.
Новости Беларуси. Общегородской день информирования прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встрече представителям трудовых коллективов Минска детально разъяснили, как будет действовать в стране народное ополчение.
В формате онлайн-трансляции ко встрече присоединились все районы города. Об основных положениях нового закона рассказали политологи, депутаты и представители СМИ. Также ответили на вопросы слушателей. Так, многих минчан интересовало, что будет с рабочим местом при вступлении в народное ополчение. Ведь списки добровольцев формируются уже сейчас. Согласно закону, рабочее место, должность и средний заработок за каждым ополченцем сохранятся – обозначили специалисты. Интересовали участников встречи и другие аспекты.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Вопрос, который, наверное, самый популярный был в коллективах, – могут ли записаться добровольцами женщины, студенты. Я прочитала закон весь абсолютно, от начала до конца, и каких-то противоречий не нашла. Поэтому, думаю, что все в порядке, женщины также могут записаться добровольцами. На самом деле, закон для нашей страны, такая концепция интересная, это впервые, я бы сказала. Но при все при этом лучше, чтобы мы к этому закону не пришли в итоге. Пусть он будет, но каждый из нас понимает, что мир важнее всего на свете.
Напомним, закон о народном ополчении в Беларуси приняли 17 июля 2023 года. Его главная цель – в случае введения военного положения обеспечить правопорядок даже в отдаленных населенных пунктах, а также дать возможность защищать страну всем добровольцам. По предварительным расчетам, численность такого резерва в Беларуси может составить примерно 100-150 тысяч человек.