Чемоданова: «Концепция интересная, это впервые». В Минске обсудили закон о народном ополчении

В формате онлайн-трансляции ко встрече присоединились все районы города. Об основных положениях нового закона рассказали политологи, депутаты и представители СМИ. Также ответили на вопросы слушателей. Так, многих минчан интересовало, что будет с рабочим местом при вступлении в народное ополчение. Ведь списки добровольцев формируются уже сейчас. Согласно закону, рабочее место, должность и средний заработок за каждым ополченцем сохранятся – обозначили специалисты. Интересовали участников встречи и другие аспекты.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Вопрос, который, наверное, самый популярный был в коллективах, – могут ли записаться добровольцами женщины, студенты. Я прочитала закон весь абсолютно, от начала до конца, и каких-то противоречий не нашла. Поэтому, думаю, что все в порядке, женщины также могут записаться добровольцами. На самом деле, закон для нашей страны, такая концепция интересная, это впервые, я бы сказала. Но при все при этом лучше, чтобы мы к этому закону не пришли в итоге. Пусть он будет, но каждый из нас понимает, что мир важнее всего на свете.