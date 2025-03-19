Минск станет ещё уютнее. Коммунальные службы активно включились в марафон по благоустройству

Столичные службы активно включились в марафон по благоустройству. Учитывая планы города, этой весной Минск станет еще уютнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы работы по озеленению, ремонту общественных пространств, созданию новых зон отдыха, а также обновлению детских и спортивных площадок.

Специалисты уже приступили к очистке парков и скверов, а также к высадке новых деревьев и кустарников. Не оставаться в стороне и активно участвовать в процессе благоустройства призывают всех минчан, чтобы совместными усилиями сделать город еще более красивым и комфортным.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства: Они могут помочь в наведении порядка на дворовых территориях, в обустройстве цветочных клумб и палисадников, а также в высадке деревьев и кустарников. Кроме того, существует портал «Зеленый двор вместе», перейдя на который можно выбрать участок для озеленения и оставить заявку. После этого сотрудники жилищных организаций свяжутся с вами и организуют эти работы.

К 80-летию Великой Победы столица предстанет перед жителями в праздничном убранстве. К 9 Мая улицы Минска украсят 1 418 тематических конструкций – столько дней длилась Великая Отечественная война. Для оформления города выбрана красно-золотая цветовая гамма.

Марина Грицева, заместитель директора по рекламе государственного предприятия «Минскреклама»:

По проспекту Победителей будет установлено 17 новых конструкций, которые отражают путь советского народа в освобождении территории Республики Беларусь и других стран. Также будут новые концепции показаны на щитовых рекламных конструкциях. В этом году с помощью студентов, которые привлечены к разработке данной концепции, ряд картин, которые будут показаны на светодиодных экранах, будут анимированы. Они будут живые и будут совсем по-другому смотреться.

Не обойдется без традиционного панно на педуниверситете. На его создание уйдет 8 000 флажков. Фишкой этого года станет большое количество тематических фотозон.