Кого чаще обманывают в интернете и как бороться с кражей личных данных?

Новости Беларуси. Количество киберпреступлений за последние три года выросло в 10 раз, об этом сообщили сотрудники Следственного комитета на заседании, посвященном кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом эксперты по кибербезопасности особо отмечают, что направление этих атак сместилось. Злоумышленники теперь намного чаще охотятся за персональными данными, учетными записями и паролями для доступа к различным сервисам и системам. Жертвами телефонного фишинга чаще всего становятся женщины в возрасте старше 55 лет. Потерпевшие сами предоставляют преступникам личные данные, которые позволяют похитить у них деньги. Профессиональные преступники действуют через подставных лиц. Те собирают данные, а хакеры перемещают их через границу или переводят в криптовалюту.

Александр Ластовский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

К сожалению, таких преступлений очень много. В обозримом будущем нам предстоит еще справиться с этой проблемой, с этой бедой. В основном – и главная причина, по которой такие преступления происходят – это недостаточная цифровая грамотность наших граждан. Для нас звучит дико «передать на улице незнакомцу банковскую карточку». Но почему-то в цифровом виде мы делаем это совершенно спокойно. Вопрос: почему по телефону мы сообщаем какие-то личные данные?