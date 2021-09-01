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Выехал на красный. В Минске Volkswagen столкнулся сразу с двумя машинами

01 сентября 2021 17:15
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Новости Беларуси. ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодежной в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выехал на красный. В Минске Volkswagen столкнулся сразу с двумя машинами-1

55-летний водитель, управляя Volkswagen, двигался со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД. Выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с двумя машинами – Renault и Peugeot. Первая от удара опрокинулась. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

# Авария в Минске # общество # Фотофакт

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