Выехал на красный. В Минске Volkswagen столкнулся сразу с двумя машинами

Новости Беларуси. ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодежной в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

55-летний водитель, управляя Volkswagen, двигался со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД. Выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с двумя машинами – Renault и Peugeot. Первая от удара опрокинулась. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.