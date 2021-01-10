«Как огонёк, в этом месте засиял этот храм». Под Витебском меценат построила церковь на месте дома своей бабушки

Новости Беларуси. Храм в Витебске открыли 10 лет назад. Он обычный, деревенский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отец Тихон, настоятель храма:

Исторически было сложено так, что вокруг деревни Бычихи церкви были, но в течение обстоятельств церкви были разрушены. И на сегодняшний день, как огонек, в этом месте засиял этот храм.

Огонек, на который идут те, кто потерял или еще не отыскал свой путь, кто просит помочь с тем, что болит, или просто приходит подумать в тишине, появился здесь 10 лет назад благодаря уроженке здешних мест Анастасии Оситис. Меценат помогла построить храм на месте дома, где когда-то жила ее бабушка.

Теперь сотни местных и жителей соседних деревень приходят сюда с молитвой. Не так давно по соседству появился психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Отец Тихон:

Люди, которые проживают в этом доме милосердия, приходили на каждую службу, которые проходили у нас – праздничные, воскресные. И мы их поддерживали. Но, к сожалению, наступили времена тяжелые, и они прекратили пока ходить.

Речь о пандемии COVID-19. Коронавирус внес коррективы в привычную жизнь. И пусть в этом году Рождество в храме встречало непривычно мало людей, радости от праздника не стало меньше.