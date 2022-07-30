Когда ждать очередного повышения зарплат и как на самом деле обстоят дела со свободой в Европе? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней смотрите в видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 31 июля, в 19:30.