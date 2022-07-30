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Когда ждать очередного повышения зарплат и как на самом деле обстоят дела со свободой в Европе? Анонс программы «Неделя»

30 июля 2022 13:58
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда ждать очередного повышения зарплат и как на самом деле обстоят дела со свободой в Европе? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней смотрите в видеоматериале.  

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 31 июля, в 19:30.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Евгений Пустовой # Юрий Селиверстов # Ксения Худолей # Юлия Мычка # Константин Герцев # Анна Корольчук # Фотофакт

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