Что такое «свадьба» на МАЗ? Директор автогиганта о производственной кооперации с российским рынком

Игорь Позняк, СТВ:

Хорошее дело браком не назовешь, любят шутить машиностроители. Но до них сегодня еще доберемся. А пока о молодеженах, которые в этих интерьерах клянутся друг другу в вечной любви и обещают шагать по жизни, взявшись за руки. Идеальный план. Но что вы думаете о браке по расчету: все тщательно спланировать, взвесить, сопоставить. Ведь, если разобраться, ничего плохого в таком сценарии нет. А потому сейчас отправимся именно на такую свадьбу, совсем другого масштаба. «Свадьбой» на Минском автозаводе называют самый ответственный момент. Вот он «жених» в трепетном ожидании, а «невеста» здесь буквально спускается с небес. Момент касания кабины и шасси – и вот он, крепкий союз до самого последнего дня. Ну а чтобы в знаменитом белорусском грузовике «поженить» тысячи деталей и узлов, нужны сотни касаний с другими производствами. В том числе, российскими. И этот «брак по расчету» на языке экономики называется производственная кооперация: разумная стратегия, которой следует сотни наших предприятий.