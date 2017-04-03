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Когда в Минске объявят Республиканский субботник?

03 апреля 2017 07:49
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Весна – время, когда открывается всё, что было спрятано под снегом в холодную пору от нашего взгляда. Время приводить в порядок нашу землю. Как обычно, в апреле наступает череда традиционных весенних субботников.

И многие регионы подхватили эту ежегодную традицию уже в минувшие выходные. 1 апреля Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству прошёл в Витебске, Могилёве и Бресте, а в Минске продолжается месячник по наведению порядка.

О субботнике этим утром поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела благоустройства и санитарного состояния Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Маргарита Язинская.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Маргарита Язинская

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