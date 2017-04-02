Как и где в Беларуси ищут полезные ископаемые и есть ли в нашей земле янтарь. Секреты и особенности работы геологов

Новости Беларуси. Успех в каракумских песках не был бы возможен без труда белорусских геологов. Так совпало, что 2 апреля они отмечают свой профессиональный праздник. Раньше разведчики недр ассоциировались с киркой, лопатой и походным рюкзаком. Конечно, еще и гитарой, и бородой. Профессия была одна из самых романтичных.

Около 300 километров от столицы. Здесь стоит геологоразведочная экспедиция. Вопреки ожиданиям, навеянным киношной романтикой, тут не видно бородатых мужчин с кирками и гитарами. Поднимаемся на буровую установку. Вместо этого тяжелый труд под непрерывный аккомпанемент мощных двигателей.

Грохот такой, что приходится кричать. Здесь вся мощь, самое сердце буровой установки. И это как машина, у которой есть даже своя коробка передач.

И задний ход, конечно, в переносном смысле, когда геологи уже забурились в землю, не дашь. Скважина простоев в работе не прощает. Подвижные породы могут сместиться и работа пойдет насмарку. Так что процесс не останавливается ни на минуту.

Людмила Никитенко, ведущий инженер:

Приходится и ночью работать, в любое время, дождь, снег, здесь на желобах.

Вот эти трубы вскоре опустятся под землю. Такая колонна длиной 3 километра будет словно колодец, как говорят геологи, «осаживать» породу. Но и это не предел. Скважина-рекордсмен в Беларуси – 5 тысяч метров.

Нила Сусленко, главный геолог Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения:

Здесь ожидается наверняка нефть. Легкая, подвижная, хорошая. В Припятском прогибе открыты многочисленные месторождения нефти, здесь доказана промышленная нефтеносность.

Полесье – щедрый край на «черное золото». Виктор Леонидович стоял у истоков открытия белорусских залежей. 50 лет назад был в первом наборе Мозырского геологического училища. Заработал два трудовых ордена. Но с жаждой открытий никакая награда не сравнится.

Виктор Лунев, мастер по сложным работам:

Смотришь, а вот этот кусочек породы весь в нефти. Уже приятно, уже работал не зря.

Дмитрий Крецу, помощник бурильщика:

Мне понравилась эта профессия еще со школы, очень хотелось утроиться. Труд очень тяжелый.

Вот и Дмитрия позвала романтика профессии и не испугали сложности. Во время короткой пересменки по дороге на обед с гордостью показывает нам жилой городок вахтовиков.

Дмитрий Крецу, помощник бурильщика:

Это наши вагоны, здесь живем, кушаем, переодеваемся. Есть даже сауна, телевизоры, все как положено.

Жизнь на колесах вполне комфортабельная. Здесь и «рация», так зовут вагончик со связью, откуда можно следить за бурением. И самое главное – столовая.

В результате сюда вернется чернозем, а вместо буровой появится компактная качалка. Начнется добыча нефти.

А мы отправляемся еще за сотню километров на юго-восток. Тут среди леса, куда и дороги-то нет, геологи кинули якорь исключительно ради исследований.

Александр Дикон, начальник Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения:

Это начало начал геологоразведочных работ. Это первая скважина, которая бурится на такую глубину. Бурения больше километра здесь не было.

Геологи не знают, с чем придется столкнуться, заглянув поглубже. Для бурения наготове различные долота. Для самых недр – с алмазным напылением. Из-под земли предстоит поднять 600 метров керна. Так называют образцы горной породы. Его состав словно «черный ящик» достоверно расшифруют в лаборатории. Но опытный геолог Нина Михайловна и на глаз показывает нам следы минеральных отложений.

Нина Черенкова, геолог полевой службы:

Сколько я не работаю, каждый раз, на каждой скважине, когда находим нефть или полезные ископаемые, дает стимул, надежду что мы не зря работаем, не зря бурим.

Вулканические породы – находка интересная. Как раз в таких встречаются кимберлитовые «алмазные» трубки. Не дожидаясь результатов исследований, образец керна мы забрали с собой в лабораторию.

Галина Лаппо, ведущий инженер отдела геологии и минералогии платформенного чехла научно-производственного центра по гелогии:

Раз эта порода магматического происхождения, возможно, есть здесь какие-то запасы алмазов.

По его шлифу словно по срезу слоеного пирога геологи могут рассказать многое. Вот, например, даже не верится, что в руках порода-ровесник динозавров.

Какие еще сокровища хранят белорусские недра. Наши геологи разведали месторождения янтаря, а весьма крупные запасы базальта станут импортозамещающим сырьем для производства стройматериалов и минеральных удобрений. Недаром геологов зовут глазами промышленности, многие предприятия работают именно на «добычах» геологических.

Евгений Подгорный, генеральный директор научно-производственного центра по геологии:

Недавно наши технологии позволили говорить о наличии месторождений янтаря в нашей стране. Недра Беларуси богаты. Речь идет о богатейших залежах каменного угля в Лельчицком регионе. Но условия его промышленной разработки пока не позволяют говорить о том, что это будет эффективный экономический проект. И тут дело нескольких лет за новыми технологиями

Между тем, накануне большого сезона полевых работ по старинке выходят в поле студенты-геологи.

Ради классики геологического жанра рядом с оборудованием и рюкзаками всегда есть место гитаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выпускники гомельского геофака работают по всей планете. Сейсмологи изучают недра планеты в Африке, Азии и Южной Америке. Но эти ребята мечтают о громких открытиях на своей земле.

Максим Буглаков, студент Гомельского государственного университета:

Наше поколение может использовать более современные технологии, более современные приборы. Сделать более глубокие скважины. Может быть, какие-то алмазы и скрыты у нас на просторах Синеокой.

И все же как бы не шли вперед технологии, недра покоряются романтикам.

Антон Микуцевич, помощник бурильщика:

Больше меня, наверное, никто не встречал рассветов в такой обстановке.