Прямой эфир

Избавиться от оружия добровольно. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители

03 апреля 2017 05:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уйти от ответственности уголовной и административной. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В случае добровольного избавления от оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане могут уйти от наказания, предусмотренного законом.

Также анонимно можно сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия. Звонок примут по телефону 102. Здесь также можно получить информацию о порядке добровольной сдачи небезопасных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Страницы в соцсетях и свой видеоканал. Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле
03 апреля 2017 05:24

Страницы в соцсетях и свой видеоканал. Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле

Как и где в Беларуси ищут полезные ископаемые и есть ли в нашей земле янтарь. Секреты и особенности работы геологов
02 апреля 2017 18:04

Как и где в Беларуси ищут полезные ископаемые и есть ли в нашей земле янтарь. Секреты и особенности работы геологов

«За два месяца 2017 года в Минске раскрыто более 60 преступлений». Насколько эффективна система видеонаблюдения в Беларуси
02 апреля 2017 18:02

«За два месяца 2017 года в Минске раскрыто более 60 преступлений». Насколько эффективна система видеонаблюдения в Беларуси