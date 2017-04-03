Избавиться от оружия добровольно. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители

Новости Беларуси. Уйти от ответственности уголовной и административной. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В случае добровольного избавления от оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане могут уйти от наказания, предусмотренного законом.

Также анонимно можно сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия. Звонок примут по телефону 102. Здесь также можно получить информацию о порядке добровольной сдачи небезопасных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.