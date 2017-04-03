Страницы в соцсетях и свой видеоканал. Первый в мире сом-блогер Сема живет в Гомеле

Новости Беларуси. Из браконьерских сетей в сеть виртуальную. В Гомеле живет первый в мире сом-блогер. Два года назад малька рыбаки спасли из браконьерских снастей, с тех пор он живет в аквариуме. У четырехкилограммовой рыбы свои странички практически во всех социальных сетях и даже видеоканал.

Наиболее популярны у подписчиков ролики с кормлением Семы. За аппетитом домашнего сома пристально следят рыбаки: если Сема активен, то и его речные собратья тоже выйдут на охоту, а значит хороший улов гарантирован.