Когда в Гродно начнётся строительство второй кольцевой магистрали?

Новости Беларуси. Гродно готовится к большому строительству. Стало известно, что в первом полугодии, ориентировочно весной, начнется прокладка новой городской кольцевой магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уже готов и прошел необходимые экспертизы. Определены и источники финансирования. Работы будут вестись в несколько этапов. На первом дорога выйдет к новому городскому району, застройка которого началась в 2018 году. Также будет реконструирован неиспользуемый железнодорожный мост через Неман.