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Когда в Гродно начнётся строительство второй кольцевой магистрали?

25 января 2019 17:24
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Новости Беларуси. Гродно готовится к большому строительству. Стало известно, что в первом полугодии, ориентировочно весной, начнется прокладка новой городской кольцевой магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уже готов и прошел необходимые экспертизы. Определены и источники финансирования. Работы будут вестись в несколько этапов. На первом дорога выйдет к новому городскому району, застройка которого началась в 2018 году. Также будет реконструирован неиспользуемый железнодорожный мост через Неман.

Больше новостей экономики за 25 января здесь.

# Строительство # общество # Сергей Савицкий

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