Даже 500-граммовых новорождённых. Как выхаживают недоношенных малышей в РНПЦ «Мать и дитя»?

Новости Беларуси. Рождение Луизы Браун 25 июля 1978 года стало мировой сенсацией. Фото первой в мире девочки, рожденной, а точнее зачатой, с помощью экстракорпорального оплодотворения облетели все газеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С тех пор метод ЭКО дал надежду на собственного ребенка миллионам пар по всему миру, в том числе и в Беларуси. К слову, с нового года для наших пар будет еще и бонус от государства – бесплатная попытка ЭКО, если будущая мама не старше сорока и у нее нет противопоказаний.

Одна из клиник, где выполняют такие манипуляции – научно-практический центр «Мать и дитя». Именно в этой клинике помогают появиться на свет самым сложным, как говорят медики, крошечным пациентам. Самые трогательные моменты в репортаже Оксаны Семашко. Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных. Здесь выхаживают даже 500-граммовых крох. В несколько этапов по пути домой. И порой эта дорога занимает до 4-5 месяцев.

Оксана Свирская, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Деток, которые не имеют с нами вербального, то есть речевого контакта, выхаживать очень тяжело. Он никогда не может пожаловаться на то, что ему плохо. Мы должны – и врачи, и медсестры – это увидеть, почувствовать и понять. Это очень сложно на самом деле, когда пациент не может нам сказать о том, что ему мешает, в чем он испытывает дискомфорт. Поэтому, конечно, здесь многократно увеличивается сила любви к пациентам. Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Антонио Вивальди родились на несколько месяцев раньше и стали гениями. Может, раннее появление на свет и сделало их более целеустремленными и с огромным желанием жить?

Юлия Рожко, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Наши детки – наши родители часто говорят – они умнее, чем доношенные. У меня был первый доношенный, а недоношенный умнее. В доношенного столько не вкладывается. Вы всегда любите ребенка таким, какой он есть. Это ваш ребенок. У детей, которые с ограничением в здоровье, Бог что-то где-то забрал, но и где-то что-то дал. Все равно дети где-то музыкальные. В 2021 году в РНПЦ «Мать и дитя» открывается новый комплекс. А это комфортное пребывание для мам с малышами и врачей.