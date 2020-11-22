Даже 500-граммовых новорождённых. Как выхаживают недоношенных малышей в РНПЦ «Мать и дитя»?
Новости Беларуси. Рождение Луизы Браун 25 июля 1978 года стало мировой сенсацией. Фото первой в мире девочки, рожденной, а точнее зачатой, с помощью экстракорпорального оплодотворения облетели все газеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С тех пор метод ЭКО дал надежду на собственного ребенка миллионам пар по всему миру, в том числе и в Беларуси. К слову, с нового года для наших пар будет еще и бонус от государства – бесплатная попытка ЭКО, если будущая мама не старше сорока и у нее нет противопоказаний.
Одна из клиник, где выполняют такие манипуляции – научно-практический центр «Мать и дитя». Именно в этой клинике помогают появиться на свет самым сложным, как говорят медики, крошечным пациентам.
Самые трогательные моменты в репортаже Оксаны Семашко.
Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных. Здесь выхаживают даже 500-граммовых крох. В несколько этапов по пути домой. И порой эта дорога занимает до 4-5 месяцев.
Оксана Свирская, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Деток, которые не имеют с нами вербального, то есть речевого контакта, выхаживать очень тяжело. Он никогда не может пожаловаться на то, что ему плохо. Мы должны – и врачи, и медсестры – это увидеть, почувствовать и понять. Это очень сложно на самом деле, когда пациент не может нам сказать о том, что ему мешает, в чем он испытывает дискомфорт. Поэтому, конечно, здесь многократно увеличивается сила любви к пациентам.
Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток
Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Антонио Вивальди родились на несколько месяцев раньше и стали гениями. Может, раннее появление на свет и сделало их более целеустремленными и с огромным желанием жить?
Юлия Рожко, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Наши детки – наши родители часто говорят – они умнее, чем доношенные. У меня был первый доношенный, а недоношенный умнее. В доношенного столько не вкладывается.
Вы всегда любите ребенка таким, какой он есть. Это ваш ребенок. У детей, которые с ограничением в здоровье, Бог что-то где-то забрал, но и где-то что-то дал. Все равно дети где-то музыкальные.
В 2021 году в РНПЦ «Мать и дитя» открывается новый комплекс. А это комфортное пребывание для мам с малышами и врачей.
Пациентами отделения реанимации ежегодно становятся больше 900 детей. Малышам с серьезными пороками развития и тяжелейшими врожденными заболеваниями не всегда легко выкарабкаться. Всему виной заболевания мамы, наследственность. Вредные привычки и стрессы тоже могут спровоцировать преждевременные роды.
Оксана Семашко, корреспондент:
Ученые утверждают, что всего один час в день, потраченный на заботу о своем здоровье, может продлить жизнь на 15, а то и 20 лет. Чем не повод задуматься о самом главном прямо сейчас? А если вы будущая мама или будущий папа, то забота о том, что не купишь ни за какие деньги, возрастает втройне, а то и больше.
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