Когда пройдут выборы-2025 и какой совет Лукашенко дал беглым? Итоги совещания с Президентом

Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом 10 сентября заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще в самом начале встречи глава государства расставил акценты: разговор пойдет не столько об электоральной кампании, сколько о планах на перспективу – на ближайшие 5 лет. В очередной раз Президент затронул тему работы чиновников с людьми. Белорусы обращаются в Администрацию Президента, приходят на личные приемы депутатов и сенаторов. Главное, что подчеркивает Александр Лукашенко, людей надо слушать и слышать, должным образом реагировать, ведь от этой работы напрямую зависит отношение людей к власти. Как были расставлены акценты встречи, в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Геополитический климат напоминает природный кризис. В огне противостояния мир перековывается в многополярную планету. Экономическое давление и горячий конфликт у соседей. Мы вынуждены реагировать на эти угрозы, но и не отказываемся от реализации нашей планомерной стратегии развития. Поэтому и тема нынешнего совещания обширна. И это лишь стартовая встреча по выработке государственной стратегии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Может быть, некий план. Потому что больше решения в таком составе мы принять не можем. Какие решения мы можем сегодня принять конкретные? Сегодня нет губернаторов, помощников по областям. Что касается общих контуров, концепции, наверное, мы сегодня можем это обсудить. На сегодняшнем совещании звучало много значимых вопросов. Но Президент сразу обозначит: приоритет – это работа с людьми. Беларусь – государство для народа. Это не только одна из концепций госстроительства. Это лицо белорусской модели развития. Здесь оптимальный пул управленцев высшей лиги, но эти посылы Первого касаются всех, кто носит символ «дзяржслужба» или является представителем депутации. Лукашенко: о ценах люди судят не по статистике, а по своему кошельку. Подробности.

«Слушать и разговаривать». Разговаривать – это как раз про всебелорусский диалог власти и общества. Например, по инициативе Александра Лукашенко организован «Открытый микрофон с Президентом» для студенчества. Начали с Придвинья. Турне правды пройдет по всей стране.

Говорил открыто и честно, он не врал. «Открыл для себя нового Президента». Молодежь о впечатлениях от встречи с Лукашенко.

В эту же работу включилась и депутация: 9 сентября Президенту спикер Палаты представителей рассказал, что народные избранники приняли 2 300 избирателей и рассмотрели 3 300 обращений. Среди новых подходов – анализ наиболее значимых проблем на местах и выработка предложений по их устранению. Это уже как раз про «слушать». Куратором в работе с обращениями граждан является Администрация Президента. Проводится постоянный мониторинг. За восемь месяцев этого года в АП поступило 11 тысяч 756 заявлений. Во многих странах вообще нет такой практики. Все решается через суд. У нас же государство для народа. Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы.

Вот статистика. По итогам восьми месяцев 2024 года и аналогичного периода прошлого. Самое заметное снижение обращений в Гродненской области – на 14 %. А активнее всего заявители проявили себя в Минской области – рост на 9 %.

Чаще всего людей волнуют вопросы ЖКХ, деятельности органов внутренних дел, здравоохранения, земельные вопросы. Теперь надо выработать алгоритм, фильтры, чтобы разграничивать, когда вопросы касаются власти – деятельности госаппарата, а когда связана с философией иждивенчества. Хотя самый важный маркер – это финансовые показатели. В мире диктатуры информации зачастую ее потребители оценивают реальность не по фактам, а по фейкам. В итоге опусы недоучек из журфака, политических релокантов, сидящих на западных грантах, вынуждены опровергать самые серьезные чины госуправления. Дмитрий Крутой (помимо прочего, еще и крепкий экономист) развеял фейк о нестабильности в экономике страны.