Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы

Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний. Его участниками стали руководители палат парламента, глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что в регионах очень активно работают наши депутаты, представители Совета Республики, общаются много с населением и помогают людям решать конкретные вопросы. В Администрации Президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили после этих приемов, я наблюдаю, вижу, когда должностные лица практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах, в противном случае все это останется разговорами (подробнее).

Что касается статистики, в частности обращений граждан в Администрацию Президента, то за последние 8 месяцев нынешнего года их поступило порядка 11 800. В основном людей волнуют локальные бытовые проблемы. Какие именно, с журналистами после совещания поделился глава Администрации Дмитрий Крутой.