Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы
Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний. Его участниками стали руководители палат парламента, глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное, что подчеркивает Александр Лукашенко, людей надо слушать и слышать и должным образом реагировать. Ведь от этой работы напрямую зависит отношение людей к власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что в регионах очень активно работают наши депутаты, представители Совета Республики, общаются много с населением и помогают людям решать конкретные вопросы. В Администрации Президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили после этих приемов, я наблюдаю, вижу, когда должностные лица практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах, в противном случае все это останется разговорами (подробнее).
Что касается статистики, в частности обращений граждан в Администрацию Президента, то за последние 8 месяцев нынешнего года их поступило порядка 11 800. В основном людей волнуют локальные бытовые проблемы. Какие именно, с журналистами после совещания поделился глава Администрации Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Традиционно людей волнуют не какие-то большие, глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые и социальные проблемы, связанные с тем местом, где он живет. 30 % обращений, уже много лет эта цифра фактически не меняется, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Большая доля обращений связана с дорогами, потому что люди слышат с экранов, что последние два года правительство значительно увеличило и перераспределило даже часть средств в рамках бюджетных ассигнований именно на дорожное строительство. Поэтому, конечно, всем хочется, чтобы эти планы были связаны с той местностью, где они живут. Но Президент попросил более конкретно, более честно и прозрачно объяснить все-таки на примере конкретных районов, в чем здесь нюансы. Именно в планах наших и республиканских, и областных по дорожной тематике.