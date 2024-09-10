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Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы

10 сентября 2024 14:26
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Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний. Его участниками стали руководители палат парламента, глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы -2

Главное, что подчеркивает Александр Лукашенко, людей надо слушать и слышать и должным образом реагировать. Ведь от этой работы напрямую зависит отношение людей к власти.

Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что в регионах очень активно работают наши депутаты, представители Совета Республики, общаются много с населением и помогают людям решать конкретные вопросы. В Администрации Президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили после этих приемов, я наблюдаю, вижу, когда должностные лица практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах, в противном случае все это останется разговорами (подробнее).

Что касается статистики, в частности обращений граждан в Администрацию Президента, то за последние 8 месяцев нынешнего года их поступило порядка 11 800. В основном людей волнуют локальные бытовые проблемы. Какие именно, с журналистами после совещания поделился глава Администрации Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой: людей волнуют не глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые проблемы -6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Традиционно людей волнуют не какие-то большие, глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые и социальные проблемы, связанные с тем местом, где он живет. 30 % обращений, уже много лет эта цифра фактически не меняется, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Большая доля обращений связана с дорогами, потому что люди слышат с экранов, что последние два года правительство значительно увеличило и перераспределило даже часть средств в рамках бюджетных ассигнований именно на дорожное строительство. Поэтому, конечно, всем хочется, чтобы эти планы были связаны с той местностью, где они живут. Но Президент попросил более конкретно, более честно и прозрачно объяснить все-таки на примере конкретных районов, в чем здесь нюансы. Именно в планах наших и республиканских, и областных по дорожной тематике.

# Государственная политика

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