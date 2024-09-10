Лукашенко: о ценах люди судят не по статистике, а по своему кошельку

Глава государства ориентирует эффективно решать жизненные вопросы населения. Ведь от этой работы напрямую зависит отношение людей к власти. Значительную часть в этом направлении занимают обращения граждан в Администрацию Президента, через личные приемы депутатов и сенаторов. Главное, что подчеркивает Президент, людей надо слушать и слышать и должным образом реагировать.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний. Его участниками стали руководители палат парламента, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, председатели ЦИК и КГБ. Еще в самом начале встречи глава государства сделал акцент на важном моменте: разговор пойдет не столько об электоральной кампании, сколько о подготовке к предстоящей новой пятилетке. В частности, речь шла о работе чиновников с людьми.

Самая главная наша задача – достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом результаты президентских выборов. Приоритет – работа с людьми. В деятельности всех руководителей – и регионов, и местных вертикалей, и руководителей центрального звена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Думаю, что мы приведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года, президентскими выборами. Думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Именно работы. Не проведения самого мероприятия, президентских выборов, а работы. Может быть, некий план.

Мои подходы вы знаете, людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент.

Второе – какова результативность работы с такими обращениями. Именно от этого зависит и авторитет каждого руководителя на местах и власти в целом. Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Я уже об этом говорил. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать. И понимать, что должны мы организовать, власти, а что должны сделать сами люди.

Что важно, например, о ценах люди зачастую судят не по статистике, а по своему кошельку. О качестве образования – по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины – по своей поликлинике. А о власти в государстве под действием отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать. В целом мы на системном уровне выстроили работу с обращениями граждан. Она абсолютно доступна для любого человека.

Звучала на совещании и тема, на которой всячески сейчас пытаются хайповать, – дата выборов. Внимание на ней заострил сам Президент. Проведя пустые расследования и выстроив конспирологические версии в интернете называют даже конкретный день. Александр Лукашенко на запросы таких «сыщиков» сегодня ответил предельно четко: президентские выборы в Беларуси пройдут, как и полагается, согласно закону, не позднее 20 июля следующего года. А в разговоре с журналистами Игорь Карпенко дополнил, что сейчас предлагается четыре даты выборов.