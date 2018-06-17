Когда предают тех, кого приручили. Гродненский Хатико уже год приходит туда, где был дом

Новости Беларуси. Когда становишься свидетелем, как человек в очередной раз отказывается отвечать за того, кого приручил, накатывает безнадежность. Но потом появляется безудержное желание сделать всё, чтобы отыскать выход. Вместе с Галиной Буро давайте найдем дом для того, кто до сих пор остается верным другом своих хозяев.

Алеся Паршина, как и все владельцы собак в округе, стала жалеть и подкармливать бездомного пса. Удивительно, но каждый вечер он, будто по часам, ровно в 7 прибегает на это место выгула домашних питомцев. Алеся Паршина, житель Гродно:

Сначала он нас просто сопровождал. Он просто с нами ходил тихонечко, сидел рядом, подходил погладиться, но участия в играх не принимал. Но чем больше времени проходит, тем больше он привыкает, тем больше он разыгрывается. Он встречает каждую собаку, которая здесь на поле гуляет, он нас провожает до дома.

Местные жители дали дворняге кличку Джек, но в отличие от стихов Маршака, он не построил дом, а его лишился. Еще год назад у собаки был хозяин и своя будка в деревне Белые Росы (кстати, где снимали одноименный фильм). Со временем деревня вошла в состав города, и старые дома пошли под снос. Хозяева переехали в новую квартиру, Джека с собой не взяли.

Галина Буро, корреспондент:

На месте съемок фильма «Белые Росы» совсем недавно установили скульптуры, и местные жители стали шутить, что гродненский Хатико – почти копия киношной собаки по кличке Валет. Получилось очень символично.

Татьяна Аплевич, житель Гродно:

Как только снесли дома, вы не представляете, сколько там было животных оставленных. Там были и коты, там были и собаки. Люди ходили, их подкармливали. Как здорово, что у нас все-таки больше добрых людей, чем таких вот нерадивых хозяев. Татьяна Аплевич заприметила рыжую дворнягу сразу – ее маршрут на работу через бывшую деревню Белые Росы. Собака практически год каждый день сидела на месте снесенного дома. Провожала прохожих взглядом, всматривалась в лица пассажиров автобусов, словно надеялась, что хозяин за ней вот-вот вернется. Джек и сейчас периодически бегает к снесенным домам, но там уже растут новые многоэтажки. А несколько месяцев назад собаку кто-то сильно избил.