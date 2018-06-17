«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Новости Беларуси. В битве за урожай белорусы готовы на всё, даже на самые неординарные меры. Какие? Рассказывает Александр Добриян в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент:

Именно так выглядит самый страшный кошмар любого хлебороба. Ржаное поле в начале июня высушено в порох – в колосе ни одного зерна. А еще два месяца назад это поле казалось идеальным, и виды на урожай были серьезными.

Агроном с 35-летним стажем Александр Гальмак не скрывает эмоций: он ожидал получить на этом поле урожай не менее 40 центнеров с гектара, но теперь в лучшем случае сгоревшую на солнце рожь удастся скосить на сенаж.

Александр Гальмак, главный агроном КСУП «Агро-Коротковичи»:

До середины июня дождей не было. Видим, какой колос. Это хороший сорт, дает за 40 центнеров с гектара. Если мы сейчас посмотрим, что здесь осталось – ни одного зерна, всё высохло.

Белесые, сгоревшие от жары и безводья злаки, овес высотой в 10 сантиметров, который нельзя скосить даже на корм скоту, свернувшиеся от жары листья кукурузы. Таких полей только в хозяйстве Александра Гальмака уже под 200 гектаров. Александр Гальмак:

Я такого не помню, чтобы было в мае 26-28 градусов и без осадков.

В Гомельской области, по предварительным подсчетам, уничтожено не менее 13 % всех озимых зерновых. Вместе с яровыми – почти 60 тысяч гектаров, и эта цифра отнюдь не окончательная. Критическая ситуация и с кормами. Высокий сезон, сейчас самое время кормить буренок свежими травами и получать «большое молоко». Но реалии совсем другие.

Леонид Науменко, и.о. директора КСУП «Агро-Короткевичи»:

На этом поле 80 гектаров люцерны посеяно. Приезжаем – всё сгорело. Здесь корневая система 8-15 метров, и то не выдержала. Леониду Науменко каждый день нужно накормить более 4000 голодных ртов. В хозяйстве успели скосить клевер, но на второй укос даже не рассчитывают. Ситуацию спасает сделанный в прошлом году запас кукурузы. Вся надежда на засухоустойчивость «царицы полей» и в нынешнем сезоне.

Аномальная посевная в разгаре. Землю не пашут: чтобы сохранить в ней остатки влаги, иссохшие поля дискуют и заново засевают, надеясь на то, что технология поможет преодолеть последствия засухи. «С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

Галина Леонова, первый заместитель председателя Жлобинского райисполкома:

В первую очередь нам надо заготовить корма, чтобы скот на зимний стойловый период не остался голодать. Поэтому мы сегодня сеем кукурузу. Вся надежда на кукурузу.

О том, что природа на юго-востоке страны изменилась, окончательно стало ясно еще в 2015. Тогда же официально объявили о появлении в Беларуси так называемой четвертой климатической зоны. Меньше осадков, выше температуры – климат постепенно дрейфует в сторону степи. То, что происходит на полях, – убедительный звоночек обратить внимание на ситуацию комплексно и на самом высоком уровне.

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

В двух районах – Житковичском и Жлобинском – зафиксировали такое опасное метеорологическое явление, как почвенная засуха. То есть там в верхнем пахотном горизонте почвенной влаги около 1 мм. Почва пустая, сухая. Наиболее сильно пострадали Светлогорский, Жлобинский, Речицкий и Петриковский районы.

Пострадали не только хлеба и корма. Регион может остаться без витаминов. Если сады из последних сил держатся, то с овощами уже беда. Эти поля – стратегический ресурс для 100-тысячного Жлобина. Основа стабилизационного фонда закладываемого в хранилища на зиму. В 2018 году отсюда не получат ничего.

Анастасия Ревякова, главный овощевод ОАО «Нивы»:

Это полнейший провал за всю мою работу, впервые за 40 с лишним лет. Никогда не думала, что такое будет.

Чуть лучше ситуация у овощеводов Гомельского района. Посевы лука, моркови и капусты спасают мощные дождевальные машины.

Жанна Устиненко, агроном КСУП «Комбинат «Восток»:

Благодаря поливочной установке у нас всхожесть 100 %-ная, растения получают всё, что им необходимо. Там, где нет полива, там у нас такие же проблемы, как у всех. Этот год показал, что поливочные установки нужны хозяйству. Белорусская промышленность оказалась готова к ситуации: производство дождевальных машин уже освоено в Гомеле.

Александр Горбач, директор ОАО «Гомельский радиозавод»:

Сельхозпроизводители реагируют положительно на нашу продукцию. Они понимают, что это выгодно – это спасение от засухи и увеличение объемов выпуска их продукции.

Тем временем в Ветковском районе люди готовы на всё, лишь бы пошел дождь. В агрогородке Столбун только и разговоров, что о засухе: местное сельхозпредприятие уже потеряло до половины зерновых. Страдают сады и огороды самих селян. В засуху здесь вспомнили, как поступали предки.

Александр Добриян:

Этому обряду сотни лет. Принимать участие в нем могут только вдовы или чистые девушки. Так поступали их бабушки и прабабушки. Бороновать реку – это то последнее средство, когда надеяться больше не на что. Значение слова «обряд» – это приведение чего либо в порядок. Чего так не хватает этим летом белорусской природе.