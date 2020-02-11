Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

На остановке «Мазурова» в Минске появилась необычная конструкция. Теперь пассажиры, ожидающие свой автобус, могут полюбоваться взмывающим вверх самолётом. Детали в городском интерьере показываем в программе «Минск и минчане».

В разработке необычного дизайна принимали участие как специалисты, так и жители столицы. Креатив приветствовался! Геннадий Насевич, директор ДЭКУП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска»:

Составили эскиз и выставили на обсуждение в ближайших ЖЭСах и школах. Каждый житель микрорайона оставлял записки, предложения, что бы они хотели видеть в этом парке.

Не остались в стороне и белорусские десантники. Уж они-то точно знают о полетах все. К моделированию проекта подключили инициативную группу из опытных военных.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор:

Мы помогали в вопросе дизайна, потому что здесь тоже, чтоб все атрибуты силовой структуры государства были соблюдены правильно в разработке, создании. Вся инициативная группа – бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск Советского Союза и сил специальных операций РБ.

Размещение на крыше остановки именно этого воздушного судна не случайно. Ил-76 – своеобразный символ ВДВ, синоним мужества и смелости. Вадим Денисенко:

Ты никогда не станешь десантником, если не прыгал с Ил-76. Это основной самолёт, самый сложный по десантированию.

Апгрейд остановки – первый из этапов масштабного проекта по облагораживанию парка «Дививелка», который в скором времени сменит название.

Когда-то это был лишь заболоченный пустырь – сегодня здесь настоящий оазис для культурного отдыха: прочищен пруд, проложена аллея спасателей и тропа защитников Отечества, вдоль которой высадили деревья.

Геннадий Насевич:

Парк «Дививелка» – это временное название, потому что здесь когда-то была деревня. Инициатива людей – назвать его парком Защитников Отечества. В этом парке самая изюминка – естественный водоём. Чистая вода есть – людям можно спокойно ловить рыбу.

В планах преображения парка ещё много идей: создание площадки для силовых тренировок и ярмарок, точки активностей для людей с ограниченными возможностями. Появятся зоны для отдыха с детьми, места выгула собак. Особенностью оформления станет упор на военную тему. А уже в начале весны здесь разместят образцы боевых машин.

Вадим Денисенко:

Парк, который будет посвящён всем защитникам Отечества. Не только вооружённым силам, а именно всем защитникам Отечества.