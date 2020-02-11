«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

Мужу надо отдать должное, он терпит мои… Но, знаете, опять-таки, я вышла замуж поздно. Нам обоим было по 30 лет. Тут ведь как: я уже была актрисой, в общем-то, в каком-то смысле, состоявшейся. Было понятно, что за человек. Я тогда ещё больше была занята, ещё на радио работала, и было гораздо больше каких-то активностей.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Он же знал, кого берёт в жёны. Юлия Шпилевская:

Да, конечно. Кота в мешке не было. И, конечно, он сам человек такой развивающийся постоянно, поэтому… «У нас есть с ним милая привычка». Юлия Шпилевская рассказала о сыне Вадим Щеглов:

А как вы познакомились? Он пришёл на спектакль?