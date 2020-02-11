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«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже

11 февраля 2020 13:04
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Мужу надо отдать должное, он терпит мои… Но, знаете, опять-таки, я вышла замуж поздно. Нам обоим было по 30 лет. Тут ведь как: я уже была актрисой, в общем-то, в каком-то смысле, состоявшейся. Было понятно, что за человек. Я тогда ещё больше была занята, ещё на радио работала, и было гораздо больше каких-то активностей.

«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже-1

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: 
Он же знал, кого берёт в жёны.

Юлия Шпилевская:
Да, конечно. Кота в мешке не было. И, конечно, он сам человек такой развивающийся постоянно, поэтому…

«У нас есть с ним милая привычка». Юлия Шпилевская рассказала о сыне

Вадим Щеглов: 
А как вы познакомились? Он пришёл на спектакль?

«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже-4

Юлия Шпилевская:
Нет, никаких романтических историй, совершенно. Мы оба были на работе. Я была, скажем так, в команде массовиков-затейников на одном из мероприятий, типа корпоратива какого-то. А он был со стороны клиента, провожал иностранных гостей. То есть каждый из нас был на работе. И вот так вот случилось. Причём, он мне не понравился сначала, он был страшным занудой и всё время морщился. Я думаю: «Да что ж за тип-то такой постоянно тут мешается».

На сегодняшний день мы вместе 15 лет. Всякое, конечно, бывает. Но, тем не менее, я думаю, что если… Мы оба очень самодостаточные люди. И, может быть, это тоже является каким-то залогом отношений. Потому что никто не заставляет никого сидеть рядом, дышать одним воздухом. Это тоже иногда важно, но надо понимать, что твоя жизнь – она дана тебе. Тебе. Ты её можешь разделить с кем-то, но полностью бросить к ногам, полностью посвятить – ну…

# Белорусские актеры # общество # Юлия Шпилевская

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