Когда нужно начинать учить собаку командам и каким должен быть хороший кинолог?

Они лучше всех знают особенности поведения и воспитания четвероногих друзей. Кинологи часто требуются на службе в государственных учреждениях, но спрос на них есть и среди заводчиков-любителей. Начинать обучение питомцев советуют как можно раньше.

Наталья Карабач, кинолог:

К обучению мы приступаем, как только собака появилась в вашем доме. Взяли щенка, дали какое-то время на адаптацию и начали с ним заниматься. Побольше игр, за вкусняшкой чтобы научился двигаться, координировал свои движения и чтобы в общем собачке стало с вами интересно. Для тренировки обязательно нужен ошейник, не шлейка. И поводок длиной 3 метра. Еще кинологи рекомендуют взять лакомства для поощрения, а также игрушки для смены фокуса занятий. К слову, универсального плана тренировок нет – специалист разрабатывает его для каждого животного индивидуально.

Наталья Карабач:

Мы знакомимся с человеком. Знакомимся с собакой, понимаем, что собака уже умеет, с чем нам нужно работать. И каждый кинолог строит определенный план занятий, как работать дальше с этой собакой. Это все очень индивидуально. Как педагогика кинология – это целая наука со своими тонкостями и подходами. Важно не только разбираться в физиологии и особенностях поведения собаки, но и наладить контакт с его хозяином.

Наталья Карабач:

Самое сложное – это объяснить человеку, чтобы он понял, как правильно взаимодействовать с собакой, научить его понимать свою собаку. Это, скорее всего, самое сложное. То есть работа именно с хозяином. Если собака предрасположена к обучению, если это сангвиник по темпераменту. Или служебная собака – она очень хорошо поддается обучению, это происходит быстро. Если это собака-холерик по темпераменту, то с ней нужно поработать больше, она может что-то подзабыть, что-то ей нужно напомнить, с ней нужно проводить больше тренировок в неделю. Все зависит конкретно от собаки. И, конечно, от хозяина.

Особых различий в занятиях с собаками разного гендера нет. Условный рефлекс образуется независимо от пола, уверяют кинологи. Профессионалы приветствуют, когда владельцы приходят всей семьей, особенно это касается первых занятий. Важно, чтобы все были одинаково заинтересованы в успехе обучения и услышали рекомендации от первоисточника. Не стоит забывать про эмоции. Кинологи советуют управлять хозяину своим голосом, интонацией и тембром. Это послужит для собаки ориентиром в поведении. Любому специалисту мало быть компетентным – ему необходимо испытывать привязанность и любовь к питомцам.