Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья

Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В регионе их появилось 6, всего же в республике – 13. Напомним, что с начала 2018 года вступила в силу новая редакция закона «О социальном обслуживании», в которой и предусмотрена новая форма соцуслуги – замещающая семья для граждан.