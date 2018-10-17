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Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья

17 октября 2018 22:48
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Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья-1

В регионе их появилось 6, всего же в республике – 13. Напомним, что с начала 2018 года вступила в силу новая редакция закона «О социальном обслуживании», в которой и предусмотрена новая форма соцуслуги – замещающая семья для граждан.

Об умении любить ближнего своего подробнее в видеоматериале

Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья-4

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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