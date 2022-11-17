«Не будет выполнено – будут сняты с должностей». Белорусы пришли на приём к Наталье Кочановой

Решение некоторых обращений требует более длительного рассмотрения. Другие решаются на месте. К примеру, просьба жительницы агрогородка Логойского района была удовлетворена еще до начала приема. Женщина хотела вернуть отмененный ранее пригородный автобусный рейс. О положительном решении своего вопроса она узнала буквально на ступенях здания Совета Республики. Вызванные для пояснений представители «Минскоблавтотранса» сообщили, что маршрут уже возобновлен.

Среди обратившихся и жительница Минска, у которой есть замечания по проведенному капремонту. Дом обещали отремонтировать с 2009 года, но жильцы ждали этого события 10 лет. Да и выполнили подрядчики далеко не все, что обещали. Жители дома подали в суд, выиграли дело, но решение суда не выполняется.