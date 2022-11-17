«Не будет выполнено – будут сняты с должностей». Белорусы пришли на приём к Наталье Кочановой

Новости Беларуси. Некачественно выполненный ремонт, трудоустройство, жилищные вопросы. С такими проблемами белорусы пришли на прием к председателю Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Некачественно выполненный ремонт, трудоустройство, жилищные вопросы. С такими проблемами белорусы пришли на прием к председателю Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение некоторых обращений требует более длительного рассмотрения. Другие решаются на месте. К примеру, просьба жительницы агрогородка Логойского района была удовлетворена еще до начала приема. Женщина хотела вернуть отмененный ранее пригородный автобусный рейс. О положительном решении своего вопроса она узнала буквально на ступенях здания Совета Республики. Вызванные для пояснений представители «Минскоблавтотранса» сообщили, что маршрут уже возобновлен.
Среди обратившихся и жительница Минска, у которой есть замечания по проведенному капремонту. Дом обещали отремонтировать с 2009 года, но жильцы ждали этого события 10 лет. Да и выполнили подрядчики далеко не все, что обещали. Жители дома подали в суд, выиграли дело, но решение суда не выполняется.
Елена Глушенкова, жительница Минска:
Мне понравилось очень отношение Натальи Ивановны к нашей проблеме. И, конечно, ее решение я считаю справедливым. Нам сказали, что должны выполнить наши просьбы до 26 декабря, вплоть до того, если не будет выполнено – будут сняты с должностей.
Отдельные обращения – результат недоработки местных властей. Как подчеркнула Наталья Кочанова, необходимо внимательно относиться к проблемам населения. Уметь слушать и слышать людей – одно из важнейших требований к чиновникам.