В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента страны

В Сербии предотвращено покушение на президента Александра Вучича. По информации МВД страны, задержаны двое подозреваемых – 43 и 51 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперацию провели в городе Кралево в 200 километрах от Белграда. По данным следствия, задержанные готовили государственный переворот. Планировали насильственное изменение конституционного строя и свержение власти. Мужчины закупали оружие, готовили покушение на президента республики и членов его семьи, а также планировали нападения на сотрудников полиции. Подозреваемые помещены под стражу.