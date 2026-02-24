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В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента страны

24 февраля 2026 08:22
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В Сербии предотвращено покушение на президента Александра Вучича. По информации МВД страны, задержаны двое подозреваемых – 43 и 51 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента страны-2

Спецоперацию провели в городе Кралево в 200 километрах от Белграда. По данным следствия, задержанные готовили государственный переворот. Планировали насильственное изменение конституционного строя и свержение власти. Мужчины закупали оружие, готовили покушение на президента республики и членов его семьи, а также планировали нападения на сотрудников полиции. Подозреваемые помещены под стражу.

# Сербия

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