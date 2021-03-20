«Когда кормушка пустеет, голод многих сводит с ума. Шорох беглых разносится по Европе». Ксения Худолей о «героях» белорусской революции

Новости Беларуси. Что прячут за улыбками главные герои белорусской «революции»? Сколько денег принесли беглым провалившиеся «перемены»? И кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Эксклюзивные детали протестного закулисья в новом проекте нашего телеканала. В эфире СТВ премьера новой рубрики «Пролить свет».

Ксения Худолей:

На смену эмоциям всегда приходит осознание, сожаление, а часто – разочарование. У истории белорусской «революции» печальный финал и гадкий осадок. Вы и сами знаете, но хотите знать гораздо больше. Что ж, если темная комната околополитических дрязг так манит, пришло время пролить свет. Ксения Худолей:

День за днем становится очевидным, как работают, на чьи деньги живут и чего хотят на самом деле лица белорусских «перемен». Они сбрасывают друг друга со счетов (зачастую валютных), снова и снова меняют лидеров… нежно, но решительно копят компромат. И не все хранят его под подушкой. Именно поэтому я здесь, а вы у экрана. Ксения Худолей:

Все давно уяснили два главных акцента «беломайдана» – деньги и пиар. Количество того и другого стремительно сокращается. Забудьте все «демократические» порывы и «благие» намерения. У режиссеров «Новой Беларуси» новая валюта – компромат.

Ксения Худолей:

Карач и Стрижак – эти фамилии на слуху у всех, кто от «перемен» ждал легких денег и не дождался. Андрей – виртуозный фондосоздатель и фондовредитель.

Ксения Худолей:

Его BYSOL сначала стал надеждой всех обиженных и отвергнутых, а после – их главной болью. Ксения Худолей:

Ольга – ньюсмейкер последних недель и эталон лицемерия беглых. Она то за «мирное сопротивление», то за «кровавый замес» на улицах Минска. И самое страшное для обоих – стоять в одном ряду иерархии беглых. Быть для доверчивых, но не глупых белорусов просто «меркантильными эмигрантами».

Ксения Худолей:

Но если Стрижак уже вряд ли отделается от клейма вора, и в первую очередь среди своих соратников, то Карач еще пытается держаться на плаву. Мол, деньги сейчас нужны всем, но для меня они не цель. Как же так, Ольга, получается? Стрижаку не отмыться вовек, но ведь и вы совсем другая, когда публичное можно опустить.

Это запись зум-конференции с так называемыми «дворовыми».

Очень часто госпропаганда говорит, что оппозиция борется за гранты, потому что, когда власть поменяется, грантов не будет. Знаете, все это ерунда, потому что этих проектов станет просто в десятки раз больше. Причем всяких разных. Единственное, что они, конечно, уже не будут идти странным путем, чтобы обойти этот Декрет Президента… Они будут идти напрямую. Но это же лучше, когда вы напрямую получаете без всяких странных схем и механизмов.

Ксения Худолей:

Что-то нужно пояснять? Странные схемы для Карач – это хоть какая-нибудь легальная регистрация денег. Беззаботно жить на европейских грантах и антидепрессантах – для нее норма. На валютную иглу «отъехавшая» в 2014 году из Беларуси присела еще задолго до литовской командировки с билетом в один конец. Из витебского филиала ОГП горе-руководителя Карач в 2008-ом партактив чуть было не метлой выгонял.

Ксения Худолей:

Но время шло, и Оля научилась тянуть реальные европейские деньги на нереальные цели. И вдруг, представьте, пришлось делить кассу. Стрижак со своим фондом BYSOL разбудил в Ольге демона, не меньше. И она тут же сдала его коллегам и медиа.

Илья Бегун:

Вот только сейчас как-то подумал, общаясь с Карач, там сейчас переписываемся – а какого хрена у них вообще часть денег находится на бирже? В сообщении от Астермана, где он указывал остатки по счетам, было указано, что 370 находится на счету и еще где-то 33 находится на бирже. Какая нахрен биржа у благотворительной организации, у фонда?

Любовь Шибаршина:

Я не рассчитывала, что Карач будет первым инициатором. Это было бы неправильно. Просто когда мы с ней разговаривали, она говорила, что у нее есть информация и достаточно много. Это будет логично, если уже будет что-то...

Ксения Худолей:

Вряд ли Карач ну прямо открыла всем глаза на липовую благотворительность BYSOL. Там дебит с кредитом не сходился даже в самых сказочных вариантах. И Стрижака к тому времени сливали все, кому не лень… Но методы!

Ксения Худолей:

Оля фактически натравила на BYSOL всех, кого только смогла. В общих чатах у борцов за гранты началась настоящая вакханалия. Друзей по финансовому несчастью уже и свои за спам выгонять решили.

Ксения Худолей:

Делить пришлось и влияние на диаспоры. А они-то неплохо кормили и Андрея, и Олю. Вот так жестко с небедного Стрижака «жертвователи» спросили: кому, сколько и за что фонд отсыпал денежки?

Ксения Худолей:

Андрей, конечно, не без греха. В его белье и копаться не нужно – все сохнет на виду. И отдых за деньги фонда, и алиментная война с бывшей женой, и новые любовные перипетии.

В одну сердечную историю как раз и влезла Карач. Нет, замечены вдвоем не были. Но чисто женское желание посплетничать о связях врага взяло над Олей верх.

Ксения Худолей:

Повод Instagram-скандала – любовный треугольник Стрижак – Зверева – Бабарико младший. Низковато для политических баталий, но такие уж у них понятия.

Итог ожидаем. Стрижак – в тихой дрожи, Карач – на передовой. Ведь в этой мышиной возне есть один единственный принцип: хорошо живет тот, кто топит врага первым.