Когда и где во Фрунзенском районе Минска появятся новые детские сады и поликлиники?

Около 40% всего жилья города строится во Фрунзенском районе Минска.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

С прошлого года активно начали застраивать бывшую деревню Сухарево. Также мы являемся застройщиками территории на улицах Одоевского, Бельского и Пономаренко. За пятилетку нам необходимо построить 2 млн 700 тысяч квадратных метров жилья. Если не будет возможности застраивать территории внутри района, будем застраивать города-спутники.

В настоящее время заканчивается разработка проектно-сметной документации по строительству детской поликлиники в Каменной горке-2. Этот объект запланирован на 2013 год. В Каменной горке-3 планируется строительство взрослой поликлиники. В Масюковщине-5 к 2015 году также должна быть построена поликлиника. В этом году планируем решить вопрос по переезду Психоневрологического диспансера и Кардиологического диспансера в микрорайоне Кунцевщина. В этом здании мы планируем открыть детскую поликлинику. На ул. Колесникова в следующем году мы должны построить подстанцию скорой помощи.

В Каменной горке-5 по ул. Притыцкого мы сейчас строим детский сад. Он будет открыт уже в этом году. Начнем в этом микрорайоне строить еще один детский сад. Ежегодно будем строить 1-2 сада в микрорайонах-новостройках.

Рассматривается вопрос о строительстве парковок в местах между домами и на дворовых территориях примерно на 50 машино-мест. Но - по согласованию с жильцами.