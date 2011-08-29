Ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная 2011»

Ирина отстаивала красоту белорусских женщин на международном конкурсе «Миссис Вселенная», который в этом году прошёл в Болгарии. Она составила достойную конкуренцию претенденткам из 30 стран, не лишний раз доказав, что наши женщины и красивы, и умны.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ, участница конкурса «Миссис Вселенная 2011»:

На самом деле, на конкурс попала очень неожиданно — собиралась буквально за неделю. Оказалось, что организаторы этого мероприятия отослали мои фотографии с рядом других участниц, такой масштабной подготовки не было. На самом деле, от конкурса «Мисс Вселенная» по, допустим, организационным моментам, он отличается не сильно: те же выходы, выход в купальниках, выход в вечерних платьях. Желательно, конечно же, наличие детей — чем больше, тем лучше. Например, у представительницы Новой Зеландии их было девять, и сейчас она на пятом месяце беременности с десятым ребёнком.

Единственное и главное отличие — здесь обязательна активная жизненная позиция. В этом году организаторы требовали доклад на тему домашнего насилия. Мы встречались с представителем Евросоюза по правам человека и защищали свои доклады. Все оценили меры, предпринимаемые нашим государством и общественными организациями по борьбе с домашним насилием, все очень внимательно слушали, кто-то что-то записывал, возможно, они захотят привезти этот опыт в свою страну. Я даже смогла рассмешить всю эту компанию, когда рассказали им наши связанные с этим пословицы: «Бьёт — значит, любит», например. Англичане всё время переспрашивали, не могли поверить, что у нас есть такая пословица.

Культурная программа у нас начиналась с восьми часов утра — иногда до полуночи, иногда не заканчивалась всю ночь. Мы, кажется, посмотрели всё, что можно в городке Плевен — мы были и на водопадах, и в мэрии, и посетили все музеи, которые только возможно, и какие-то винные дегустации. Перед самим соревнованием нас почему-то решили сводить в три ночных клуба, где мы отплясывали доя пяти утра, что, в принципе, никак не повлияло на качество. Наоборот, все сбросили какое-то эмоциональное напряжение и абсолютно спокойными вышли на финальное шоу.

Шоу не отличалось какими-то лирическими отступлениями, каким-то масштабными акциями, всё было достаточно лаконично. Единственное, когда объявляли номинацию «Супермодель», спросили: «Мужчины, кто это?». И все: «Беларусь!». Очень приятно, что название Беларусь, очень часто звучало на конкурсе: все хотели со мной фотографироваться, все знали белорусов, все очень любят и оценили в очередной раз, какая у нас добрая нация, искренняя — это подчеркивали все организаторы.

Обсуждалось и то, что необязательно конкурс должен проводиться в той стране, которая выиграла. Организаторы заинтересованы переменами, которые происходят у нас в стране: они знают, что у нас строится огромное количество культурных и спортивных объектов. Они не против привезти конкурс к нам, и понимают, что мы можем это сделать на данном этапе. Такие переговоры, я думаю, теперь начнутся.