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Ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная 2011»

29 августа 2011 07:20
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Ирина отстаивала красоту белорусских женщин на международном конкурсе «Миссис Вселенная», который в этом году прошёл в Болгарии. Она составила достойную конкуренцию претенденткам из 30 стран, не лишний раз доказав, что наши женщины и красивы, и умны.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ, участница конкурса «Миссис Вселенная 2011»:
На самом деле, на конкурс попала очень неожиданно — собиралась буквально за неделю. Оказалось, что организаторы этого мероприятия отослали мои фотографии с рядом других участниц, такой масштабной подготовки не было. На самом деле, от конкурса «Мисс Вселенная» по, допустим, организационным моментам, он отличается не сильно: те же выходы, выход в купальниках, выход в вечерних платьях. Желательно, конечно же, наличие детей — чем больше, тем лучше. Например, у представительницы Новой Зеландии их было девять, и сейчас она на пятом месяце беременности с десятым ребёнком.

Единственное и главное отличие — здесь обязательна активная жизненная позиция. В этом году организаторы требовали доклад на тему домашнего насилия. Мы встречались с представителем Евросоюза по правам человека и защищали свои доклады. Все оценили меры, предпринимаемые нашим государством и общественными организациями по борьбе с домашним насилием, все очень внимательно слушали, кто-то что-то записывал, возможно, они захотят привезти этот опыт в свою страну. Я даже смогла рассмешить всю эту компанию, когда рассказали им наши связанные с этим пословицы: «Бьёт — значит, любит», например. Англичане всё время переспрашивали, не могли поверить, что у нас есть такая пословица.

Культурная программа у нас начиналась с восьми часов утра — иногда до полуночи, иногда не заканчивалась всю ночь. Мы, кажется, посмотрели всё, что можно в городке Плевен — мы были и на водопадах, и в мэрии, и посетили все музеи, которые только возможно, и какие-то винные дегустации. Перед самим соревнованием нас почему-то решили сводить в три ночных клуба, где мы отплясывали доя пяти утра, что, в принципе, никак не повлияло на качество. Наоборот, все сбросили какое-то эмоциональное напряжение и абсолютно спокойными вышли на финальное шоу.

Шоу не отличалось какими-то лирическими отступлениями, каким-то масштабными акциями, всё было достаточно лаконично. Единственное, когда объявляли номинацию «Супермодель», спросили: «Мужчины, кто это?». И все: «Беларусь!». Очень приятно, что название Беларусь, очень часто звучало на конкурсе: все хотели со мной фотографироваться, все знали белорусов, все очень любят и оценили в очередной раз, какая у нас добрая нация, искренняя — это подчеркивали все организаторы.

Обсуждалось и то, что необязательно конкурс должен проводиться в той стране, которая выиграла. Организаторы заинтересованы переменами, которые происходят у нас в стране: они знают, что у нас строится огромное количество культурных и спортивных объектов. Они не против привезти конкурс к нам, и понимают, что мы можем это сделать на данном этапе. Такие переговоры, я думаю, теперь начнутся.

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

Миссис Вселенная 2011

# общество

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