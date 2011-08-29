500 грузовиков стояли вчера в очереди на погранпункте «Каменный Лог»

Ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная 2011»

Ирина отстаивала красоту белорусских женщин на международном конкурсе «Миссис Вселенная», который в этом году прошёл в Болгарии. Она составила достойную конкуренцию претенденткам из 30 стран, не лишний раз доказав, что наши женщины и красивы, и умны.