500 грузовиков стояли вчера в очереди на погранпункте «Каменный Лог»
Более чем 15-километровая очередь из грузовых автомобилей возникла в пограничном пункте пропуска через белорусско-литовскую границу «Каменный Лог» днем 28 августа, сообщает «Интерфакс-Запад».Поздним вечером воскресенья ситуация в погранпункте остается сложной. Очередь грузовых автомобилей на выезд по данным Госпогранкомитета на 21.30 составляет 510 машин, на въезд – 200.
«Легковая» очередь – 70 и 80 на выезд и въезд соответственно.