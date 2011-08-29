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500 грузовиков стояли вчера в очереди на погранпункте «Каменный Лог»

29 августа 2011 07:43
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Более чем 15-километровая очередь из грузовых автомобилей возникла в пограничном пункте пропуска через белорусско-литовскую границу «Каменный Лог» днем 28 августа, сообщает «Интерфакс-Запад».Поздним вечером воскресенья ситуация в погранпункте остается сложной. Очередь грузовых автомобилей на выезд по данным Госпогранкомитета на 21.30 составляет 510 машин, на въезд – 200. «Легковая» очередь – 70 и 80 на выезд и въезд соответственно.
# общество

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