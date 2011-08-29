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Умерла народная артистка СССР Ия Савина, голосом которой говорит Пятачок

29 августа 2011 07:36
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Ия Сергеевна, сообщается на сайте МХТ имени Чехова, скончалась 27 августа на 76-м году жизни. 75-летняя звезда страдала меланомой и дома лечилась специальными препаратами.В 8.43 утра супруг просил врачей приехать срочно и сообщил, что его жена находится без сознания. После осмотра Ии Сергеевны врачи рекомендовали родным отправиться в поликлинику. Life News удалось выяснить, что по негласному служебному распоряжению скорая не госпитализирует тяжелобольных с онкологией. Вечером, в 20.35, повторно поступил вызов на подстанцию скорой помощи. Медикам, прибывшим на этот раз к великой актрисе, пришлось констатировать смерть.

В 1960-м году Саввина сыграла главную роль в экранизации «Дама с собачкой». Голосом Ии Саввиной разговаривает Пятачок - один из героев серии мультфильмов о Винни-Пухе и его друзьях, созданных в 1969-1972 годах.
# общество

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