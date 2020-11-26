Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Новости Беларуси. Дорожный сбор могут отвязать от техосмотра уже 1 января 2021 года. Новый механизм его оплаты 26 ноября обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты, сенаторы и эксперты предлагают пойти по пути помесячного платежа за допуск авто на дороги. При этом ставка самой пошлины будет снижена. Еще 20 % скидки смогут получить водители, оплатившие сумму сразу за год и более. Рассматривают также социальные преференции для ветеранов, инвалидов и пожилых людей. Основная концепция налогового апгрейда – сделать обязательный платеж собираемым и справедливым.

Ранее обсуждался еще один вариант отвязки дорожного сбора – включение его в стоимость моторного топлива. Однако экономических минусов в такой системе гораздо больше, чем плюсов, уверены депутаты и финансовые аналитики.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей:

Мы все-таки склоняемся не к топливному варианту. Для экономики в целом этот вариант инфляционный. Неопределенность того, как будет развиваться и выстраиваться рынок энергоносителей – ЕврАзЭС в первую очередь – и какие цены на нефть и нефтепродукты будут в 2024 году, когда будет функционировать единый рынок. Поэтому это негативно может отразиться не только на экономике государства в целом, но и отдельных хозяйствующих субъектах. Это в первую очередь наши нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции.

Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня у нас достаточно уже в стране систем видеофиксации, систем контроля, в том числе есть органы Государственной автомобильной инспекции, которые, возможно, тоже будут осуществлять контроль, дорожные инспекции. Поэтому я думаю, что с учетом вообще развития механизма контроля, на перспективу за этим проблем стоять не будет. Ну, и наши граждане, я считаю, достаточно сознательные. Если будет механизм прозрачный и понятный, то я думаю, что все будут добровольно платить и в этом не будет никаких проблем.