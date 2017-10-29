«Когда чистая ягода, и только успевают отвозить прицепы – романтика»: как собирают клюкву в Беларуси

Новости Беларуси. Даже не замороженные ягоды клюквы могут в воде пролежать до следующей осени, не растратив полезных свойств. Беларусь сегодня – одна из крупнейших производителей болотной ягоды в мире. В Европе у нас самые крупные плантации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но надо различать клюкву болотную и промышленную. Последняя гораздо крупнее. Если в лесу можно собрать максимум 1,5 тонны с одного гектара, то на плантации – в 4 раза больше. Заготовка клюквы в Беларуси идет с сентября. Дикорастущая ягода очень доходная. На болотах люди каждый год собирают и сдают ее на несколько миллионов долларов. Она замечательно идет на экспорт. Считается одной из самых полезных ягод в мире. За час на болоте можно насобирать клюквы на баночку красной икры, за сезон – на подержанную машину. Сразу даже и не скажешь, что Павел Лешко целый день топтал болота. Темп не сбавляет и на втором десятке километров, возвращаясь с туго набитым мешком клюквы. Вспоминает, в начале сезона здесь не было где ягоде упасть. А вот когда основные тропы исхожены, охотников пробираться дальше в глушь куда меньше. В строю остаются только самые терпеливые.

Павел Лешко, житель деревни Ольманы:

Как были морозы, то не ходил, а сейчас, как тепло, то вчера ходил и сегодня. Маленько подзаработать – а как же. У нас же такого ничего нет. Вот клюквой и живем. Несколько марш-бросков за клюквой и в недельном графике односельчанина. Николай Буян ходит за ней, сколько себя помнит. Говорит, сначала надо всех родных угостить, а потом и копейку заработать. Пес Оскар – не просто за компанию, караулит добытое красное золото. Пока хозяин в активном поиске болотных жемчужин.

Николай Буян, житель деревни Ольманы:

Места знаю клюквы. Конечно, собирать не такой специалист. Другой специалист будет и побольше. Семь килограммов собрал – для меня хватит. По осени на Ольманских болотах площадью почти в сотню тысяч гектаров по традиции собирается весь район. Хотя приезжают даже из Бреста. А некоторые берут для этого отпуск. Неспроста: маржа с клюквы на порядок больше, например, черничной. За раз выносят до 40 килограммов. А средний чек за день сбора – 50 рублей.

Павел Оглашевич, житель деревни Ольманы:

Раньше цена была меньше, ягоды было больше. Сейчас компенсируется, что ягоды меньше, а цена больше. Набирается в принципе на сумму ту же самую. Тем более, что в этом году полесская ягода на болоте уродилась, как никогда. По самым скромным подсчетам скупщиков, местные из ольманской кладовой уже вынесли 200 тонн.

Любовь Левковец, житель Столина:

Уже октябрь месяц. Ягоды, чем дальше, тем больше. А так ягода хорошая – спелая, сочная. Такая же аппетитная она и на кухонном столе Людмилы Оглашевич. В большой семье любят свежую ягоду. И, кстати, лечат ей практически все.

Людмила Оглашевич, житель деревни Ольманы:

Компот варим, варенье крутим блендером. Торты украшаем. Морсики делаем. Она полезна от давления, от гриппа. О полезных качествах клюквы наслышаны все. И собирают ее в Беларуси и в промышленных масштабах. Петр Бутрим, СТВ:

Этот метод уборки называют мокрым – сначала клюкву срывают с кустов, после сгребают в одно место и, в конце концов, через ленту транспортера она попадает сюда. Здесь общий сбор примерно за час работы. В хороший сезон одна бригада может собрать и больше 20 тонн ягоды. И это всего-то в одну смену. Хотя за результатом здесь никто не гонится.

Александр Макей, тракторист:

Главное – не оставить на чеке ягоду. Вот задача первая. Вымолотить всю до единой. Александр вот уже третий год рассекает, словно гондольер, по клюквенным нивам по старинке, на тракторе. Рядом же – настоящие испытания. Этот агрегат собрали местные умельцы. Специально для более чистого обмолота клюквы.

Денис Новохрост, слесарь:

Маневренный, легкий. Хорошо обмолачивает возле канав, стояков. Удобно. Легче. Не так портится почва. Не так рвет ягодник. И все же самая сложная часть работы – вот на этом клюквенном ковре. Это здесь можно сложить из ягоды огромное красное сердце. В общем, признаются жители окрестных деревень, романтики хватает. Главное только быстро привыкнуть к непростому труду – по колено, а то и по пояс в воде.

Антон Ярутич, житель деревни Селище:

Когда чистая ягода, и только успевают отвозить прицепы, то да, романтика, можно сказать. Красивая ягода сверху. А если слабенький урожай… Но все равно интересно, две бригады. Кто больше намолотит. Правда, витаминный урожай в этом году на самой крупной клюквенной плантации Европы почти в два раза меньше прошлогоднего. Ягоду сгубили весенние заморозки и особенно летний град. Примерно половина всего сбора идет на экспорт. По производству клюквы наша страна сегодня на твердом четвертом месте. Выше – только США, Канада и Чили.

Василий Лягуский, директор предприятия по выращиванию ягод:

Тем не менее, есть контракты, которые чем-то отличаются. Ручной сбор тот же – то, что мы поставляем в Англию. Там и цена гораздо выше. Это ручной человеческий труд, поэтому там сложнее. Такую ягоду ни Канада, ни Америка, ни Европа не поставляют.

Как раз эту фуру за несколько часов и заполнят свежей белорусской клюквой. В Великобританию одним рейсом отправится 14 тонн ручного сбора.

Виктор Наплеха, заведующий холодильным комплексом:

Говорят, хранят до Рождества, но не знаю. Хранят до Рождества и делают индейку с клюквой нашей. Надо признать, поклонников полесской ягоды хватает во всех уголках мира. Кореец Хван Джон Хва переехал к нам учится пять лет назад. К белорусской еде привыкал постепенно, в том числе и к ягодам. Но клюква понравилась сразу. А та, что с сахаром, у студента теперь всегда под рукой.