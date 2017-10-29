«Я позвонил, мне прочитали»: какие белорусские приложения облегчают повседневную жизнь

Новости Беларуси. Через мобильное приложение жаловаться гораздо быстрее и удобнее. Один из главных вопросов, который предстоит решить в ХХІ веке – сможет ли заменить чиновника компьютерная программа. Ну хотя бы тех чиновников, что черствы с людьми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За очень короткое время технологии сильно изменили нашу жизнь. Еще 20 лет назад трудно было представить переносной телефон размером с пару спиченых коробков. А то, что он станет плошадкой для программ, которые значительно облегчают жизнь – это было только в умах фантастов. Сегодня же это реальность. И Беларусь в разработке мобильных приложений-помощников не на самых последних позициях. Вообще интересная тенденция – на наших конкурсах стартапов так называемых социальных приложений больше, чем ориентированных на коммерцию. Виталий – незрячий от рождения. Но на отчаявшегося человека он совсем не похож. Как и все, работает, отдыхает, путешествует по миру. И уверенно сам передвигается по городу, но от случая к случаю соглашается на помощь мобильного приложения «Штурман». Сегодня «глаза» Виталия – Михаил. Он волонтер. Итак, стратегический курс лежит на перрон вокзала. Штурман помогает ему преодолеть барьеры в центре города и «рассмотреть» билет. Изображение с камеры телефона видит помощник парня.

Виталий Перепеча, пользователь мобильного приложения «Штурман»:

Бывают случаи, когда нужно прочитать билет, или купил таблетки, прочитать, как их принимать. Бывают случаи, заблудишься где-нибудь и вообще не понимаешь, где ты находишься. У меня как-то компьютер глючил. Там что-то написано было. А я не знал что. Я позвонил, мне прочитали.

Михаил Каризно, волонтер-штурман:

Сложно сделать первый ответ. Ты понимаешь всю ответственность за незрячего человека. Подвиснуть система может. Это связано с Интернетом. Загрузка на станциях. И незрячий еще должен понимать, что это не средство заменить глаза, это как помощник. Таких, как Михаил – волонтеров-штурманов – уже около 400. Сервис работает круглосуточно. И бесплатно. Это касается и мобильного трафика. Белорусской разработкой заинтересовались уже в других странах – Грузии, Эстонии, России, Казахстане. Размышляет команда и над дальнейшим развитием проекта у нас в стране.

Анастасия Суховарова, координатор проекта «Штурман»:

Одна общая проблема для слабовидящих людей – как распознать транспорт, который приближается к остановке. Он берет свое приложение «Штурман», высвечивается актуальное расписание, какие номера транспорта, он нажимает то, что ему надо. Поступает связь дежурному. Следующий шаг – водителю, что на такой-то остановке будет ждать слабовидящий человек. И его задача остановиться около первого столба, где висит расписание.

Инна Малаш, онкопациентка:

Диагноз был поставлен рак молочной железы. Это были все эмоции – и страх, и боль, и злость, и очень много отчаяния, бессилия. О своем непростом диагнозе женщина узнала пять лет назад. Рак груди первой степени. Шанс все исправить, конечно, был. Длительный курс лечения, огромная поддержка близких и уверенность в том, что сказанное врачами – не приговор. Финал сложной истории Инны Малаш – сегодня она здорова. Инна Малаш:

Нелегко было в лечении. Нелегко было принять новый образ. Потому что химиотерапия – для женщин тяжелое испытание. Мне повезло с близкими. Очень переживала моя мама. Но что касается моего мужа, моего сына, они могли слушать меня часами. Душевной анестезией для Инны стало еще и мобильное приложение для онкопациенток. На телефоне – специальная программа – своего рода дневник, где делишься эмоциями, взамен получаешь поддержку. Это отечественная версия международного приложения. Мы – 4-я страна в мире, где оно работает. Пользователей в Беларуси – уже более 300. Инна Малаш:

То, что я пользовалась, я могу сказать вам однозначно. Первое, там есть те, кто поддерживает, конкретно могут поддержать. И второе, обо всех чувствах я могу поговорить. Там есть момент, что я могу сделать для себя. Виктория Ходосок, СТВ:

А ведь до чего дошел прогресс? Умный дом, холодильники с Wi-Fi, гаджеты, следящие за здоровьем 24 часа в сутки, чипы под кожей, на которых пароли, визитные карточки. С их помощью можно открывать двери – и это реальный пример из жизни. Вот еще – теперь не нужно вчитываться в состав товара. Достаточно подвести камеру телефона к штрих-коду продукта и вся информация о пользе и вреде у вас на экране. Здесь же все и о скидках в магазинах. За те же деньги товары лучшего качества или на сэкономленные покупаете всего и побольше. В умной технологии разбирается и Валентина Сойко. Говорит, мол, удобно, когда дома оставил «вторые» глаза.