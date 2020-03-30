Будет праздник с утра до вечера. Как Раков планирует отмечать 555-летие

Новости Беларуси. В 2020 году город Раков будет отмечать свой юбилей. Ему исполнится 555 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже разрабатывают культурную программу. Основные объекты будут расположены на центральной площади. Планируется, что в городе мастеров выставки будут открыты в конце лета – 30 августа. Праздник должен быть семейным. Организуются различные игровые площадки, также приглашаются все желающие принять участие в семейной кулинарии. Не обойдется и без праздничных концертов.

Юлия Мякинка, директор Раковской детской художественной школы: У нас будут работать различные выставки, у нас пройдет пленер, куда могут приезжать художники. Плюс, у нас уже стало такой небольшой традицией: проходит фотопленер. Молодые талантливые фотографы тоже приезжают, делают красивые фотографии. Естественно, будем выбирать победителей по результатам голосований, которые пройдут в соцсетях.

Александр Мякинка, председатель Раковского сельского исполнительного комитета:

Надо, чтобы был праздник начиная от самого утра и до вечера. Основное – это то настроение людей, с которым люди придут.

В 2020 году праздник планируют объеденить с «Раковским фестом». Именно поэтому в августе здесь планируется большое количество гостей со всей Беларуси.