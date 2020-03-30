«Крылов, Василевский и Людников втроём внесли икону. Помолились, и начался штурм Кёнигсберга»

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Протоиерей Дмитрий Хмель, ветеран Великой Отечественной войны:

Николай Иванович Крылов, Александр Михайлович Василевский (он же маршал был), Иван Ильич Людников втроем внести эту икону Казанской Божией Матери. Большая такая. Примерно 80 сантиметров почти на 90. Поставили эту икону на стол, склонились, помолились, и начался штурм Кенигсберга тогда уже.

Насторожился, сижу, смотрю все это. Людников, то правда, стоят, голову наклонил только, все. А эти – видно, что так это. Оба сыны священников. Василевский даже семинарию полностью окончил. А Николай Иванович Крылов тоже сын священника. Они же знали, как молиться, и были верующие. Очень верующие были.

Даже Крылов удивился: «Как это мы вот так. Мы же рассчитывали на неделю. Они за два дня сдались, и все».