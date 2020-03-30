Эфирные преобразования и визуальное обновление. Радиостанция «Альфа Радио» провела весеннюю перезагрузку

Новости Беларуси. Ведущая радиостанции «Альфа Радио» встречает весну в новом формате. Проведен комплексный ребрендинг: эфирные преобразования, визуальное обновление логотипа и фирменного стиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, новости теперь выходят в начале каждого часа. Выпуски еще более динамичные и насыщенные. Самые свежие и актуальные новости помогает делать корреспондентская сеть издательского дома «Беларусь сегодня» (с 2015 года «Альфа Радио» входит в его холдинг).

Кардинально изменилось и оформление эфира, от имиджевых джинглов до отбивок новостей. Но самая главная фишка радиостанции – это запуск утреннего шоу «Твое утро». Его главная задача – помочь слушателям FM-станции проснуться и зарядиться позитивом на весь день.

Денис Вавилов, продюсер «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:

Мы сделали достаточно уникальный продукт. У нас много информационных рубрик в первом часу. С 8 до 9 часов у нас много интерактивов. Девятый час мы называем животрепещущим. Мы всегда говорим на тему, которая нас беспокоит, волнует и окружает.

Ирина Петрович, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня»:

У нас появился сайт, поэтому можно поближе с нами познакомиться, посмотреть, кто работает, какие ведущие, какие программы, что играло. Мы заявляем о себе достаточно громко и рассчитываем, что к нам присоединятся новые радиослушатели.

Уже сегодня сайт «Альфа Радио» открывает серию онлайн-квартирников. Радиостанция дарит возможность своей аудитории не только слушать любимых артистов, но и видеть их на сцене, не выходя из дома или офиса. Каждый день по 3 апреля в два часа дня белорусские музыканты будут выступать в Театре эстрады для огромной онлайн-аудитории.

А ведущие утреннего шоу сделают так, чтобы эфир был не только музыкальным, но и интересным. Трансляция будет сопровождаться беседой с выступающими. 30 марта первый онлайн-концерт открыли ТЕО и Ольга Рыжикова.

ТЕО, певец:

С «Альфа Радио» дружим давно. Это наши давние друзья. Спасибо за то, что наши треки ротируются на «Альфа Радио». Нам очень приятно, что сегодня с Олей мы открываем серию квартирников. Будет камера, онлайн-трансляция, FM-трансляция. Я надеюсь, что все получится.