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Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»

08 апреля 2022 10:30
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Новости Беларуси. О травле, которая порой начинается со школьной скамьи и не заканчивается в стенах собственного дома. Непростые истории, в которые трудно поверить.

Тему буллинга обсудят ведущие и гости ток-шоу «Большой город». Смотрите программу в эту субботу, 9 апреля, в 16:40 на СТВ.

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-1

Когда безобидная шутка превращается в травлю?

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-4

Это была порча моих вещей. Один раз они разрисовали мой пуховик.

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-7

Я не могла ни говорить, ни встать. Родители поставили меня на весы. И было 27 килограммов.

Кто поможет и жертве, и буллеру?

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-10

Любому ребенку, любому родителю, если есть буллинг и он выявлен, нужна помощь.

И как детские травмы влияют на взрослую жизнь?

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-13

Приносил нам в комнату дочери мышь, крыс. Он вынес у ребенка всю мебель.

Не упустим самые заметные новости мегаполиса.

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-16

Кристина Сущеня, СТВ:
Учащиеся колледжей и лицеев Минска могут бесплатно ездить на общественном транспорте столицы.

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-19

Илона Волынец, СТВ:
Национальный художественный музей выпустил коллекцию носков, на которые нанесены фрагменты картин знаменитых художников.

И, конечно, подскажем, как разнообразить этот уик-энд.

Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»-22

Карина Верховцева, корреспондент:
Сотни метров атласной ткани, тысячи ярких огней и лампочек и километры светодиодной ленты.

Расскажем легко о важном, место встречи неизменно – СТВ, в субботу в 16:40, не пропустите.

# Психология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Карина Верховцева # Фотофакт

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