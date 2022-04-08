Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. О травле, которая порой начинается со школьной скамьи и не заканчивается в стенах собственного дома. Непростые истории, в которые трудно поверить.
Тему буллинга обсудят ведущие и гости ток-шоу «Большой город». Смотрите программу в эту субботу, 9 апреля, в 16:40 на СТВ.
Когда безобидная шутка превращается в травлю?
Это была порча моих вещей. Один раз они разрисовали мой пуховик.
Я не могла ни говорить, ни встать. Родители поставили меня на весы. И было 27 килограммов.
Кто поможет и жертве, и буллеру?
Любому ребенку, любому родителю, если есть буллинг и он выявлен, нужна помощь.
И как детские травмы влияют на взрослую жизнь?
Приносил нам в комнату дочери мышь, крыс. Он вынес у ребенка всю мебель.
Не упустим самые заметные новости мегаполиса.
Кристина Сущеня, СТВ:
Учащиеся колледжей и лицеев Минска могут бесплатно ездить на общественном транспорте столицы.
Илона Волынец, СТВ:
Национальный художественный музей выпустил коллекцию носков, на которые нанесены фрагменты картин знаменитых художников.
И, конечно, подскажем, как разнообразить этот уик-энд.
Карина Верховцева, корреспондент:
Сотни метров атласной ткани, тысячи ярких огней и лампочек и километры светодиодной ленты.
Расскажем легко о важном, место встречи неизменно – СТВ, в субботу в 16:40, не пропустите.