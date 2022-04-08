Когда безобидная шутка превращается в травлю и как детские травмы влияют на взрослую жизнь? Анонс «Большого города»

Тему буллинга обсудят ведущие и гости ток-шоу «Большой город». Смотрите программу в эту субботу, 9 апреля, в 16:40 на СТВ.

Новости Беларуси. О травле, которая порой начинается со школьной скамьи и не заканчивается в стенах собственного дома. Непростые истории, в которые трудно поверить.

Когда безобидная шутка превращается в травлю?

Это была порча моих вещей. Один раз они разрисовали мой пуховик.

Я не могла ни говорить, ни встать. Родители поставили меня на весы. И было 27 килограммов.

Кто поможет и жертве, и буллеру?