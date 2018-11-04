Когда белорусских пешеходов начнут штрафовать за разговоры по телефону на дороге?

Новости Беларуси. Гаджеты – как орудие смерти на дорогах. И это полный Game over. Между тем, такие реалии времени стали поводом для корректировки законов в соседней Литве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там за разговор по мобильнику во время перехода улицы пешеход отдаст в казну до 40 евро.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у нее ещё красного света было»

Одобрили власти и такие предложения в Израиле. Обсуждают подобный законопроект и в России. В Беларуси, в частности водители-активисты, «громко» просят обратить внимание на безответственных пешеходов.