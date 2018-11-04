ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Новости Беларуси. Дорожный диспаритет. То, что обязан и должен водитель, прописано в десятках пунктов ПДД, за неповиновение – штраф, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и чтобы сесть по праву в машину, нужно пройти жесткие экзамены в ГАИ. А вот правила для пешеходов весьма емко умещаются на страничке, да и кто проверит – хоть краем глаза видал ли их пехотинец? Ведь порой бесстрашие и уверенность тех, кто не защищен железом, поражает.

Проспект Независимости. Видео этой недели. Дефиле с элементами показательного выступления. Женщина с двумя детьми браво шагает через восемь полос.

«Не трамвай – объедет!» – стандартный слоган белорусского пешехода.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

В последние годы пешеходы, если можно так выразиться, немножко разбаловались в том плане, что считают: если горит зеленый сигнал светофора, можно сразу выходить на проезжую часть. Если есть пешеходный переход нерегулируемый, у них преимущество, и они сразу начинают переходить проезжую часть, не заботясь о своей безопасности.

В последние годы пешеходы как-то скромно отошли с правовых магистралей. Нет, профилактика осталась, чинят нарушителям и инфраструктурные препоны в виде заградительных устройств, создают и комфортно безопасную дорожную среду.

Но тем временем госавтоинспекторы всё более методично воспитывают штрафом водителей – то пропускать переходящих по зебре, то не болтать по телефону за рулем, то пристегиваться. А вот пешеход бочком, так бочком да проходит мимо. Прямо как здесь… Пока на улице Либкнехта не остановился в профилактических целях экипаж ДПС. До перехода каких-то два десятка метров. Но зачем? Когда так хочется пойти наперекор жизни. А между тем, штраф за переход дороги в неположенном месте – от 1 до 3 базовых величин. Для пьяного тариф, что называется, двойной. Когда белорусских пешеходов начнут штрафовать за разговоры по телефону на дороге? Но пешеход и в Африке пешеход. Например, власти Кении предъявляют обвинение в попытке самоубийства пешеходам, которые переходят в неположенном месте.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Английское правило для детей звучит так: «Стоп лук энд лисен». Должны добиться, чтобы пешеход, ребенок остановился, крутил направо-налево головой, как дрозд. Смотри и выживай! Это джунгли и нужно в них вести себя, как в джунглях.